В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали отдыхающих санаториев

Из санаториев Медведевского района Марий Эл были эвакуированы отдыхающие в связи с крупным лесным пожаром. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, решение было принято из-за появившейся угрозы перехода огня на поселок Шап. На 12 автобусах из санаториев "Кооператор", "Южный" и "Шап" были вывезены 634 человека, из них 423 ребенка.

- Все постояльцы и сотрудники оздоровительных учреждений доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната Йошкар-Олы, где большинство переданы родителям и отправлены домой. 104 человека, из них 87 детей, размещены в здании данной школы. 32 взрослых размещены в детском военно-патриотическом лагере "Авангард", - уточнили в ведомстве.

В центрах размещения организовано питание, а также пункты психологической и медицинской помощи.

Возгорание на территории Куярского лесничества возникло 18 августа, ситуация находилась под контролем лесохраны, однако впоследствии ухудшилась. На место была направлена группировка спасателей, тушение осложняется из-за жаркой погоды и порывистого ветра, постоянно меняющего направление. Пожар подошел к поселку "Сосновый бор", в районе которого был локализован благодаря предпринятым мерам защиты, а также к деревне Студенка. В последней сгорели три неэксплуатируемые постройки на окраине. Распространение огня на жилые дома было остановлено.

Госавтоинспекция Марий Эл из-за пожара ограничила движение с 41-го по 83-й километры трассы "Вятка". Объезд составляет около 90 километров.

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 376 человек и 131 единица техники. Планируется задействовать вертолеты.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил обеспечить безопасность добровольцев, участвующих в ликвидации пожара, а также оказать необходимую помощь эвакуированным.