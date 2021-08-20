В Пензе создали центр непрерывного образования педагогов

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников откроется с нового учебного года в Пензе. Он создан на базе Института регионального развития. Его работу оценила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

Центр создан в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Общая площадь составляет почти тысячу квадратных метра. Это многофункциональные аудитории, лектории, аудитории для персонального и группового консультирования, коворкинг-центр, медиатека, студия для создания презентаций и онлайн-вебинаров, демонстрации опытов. Все помещения оснащены современным оборудованием, необходимым для обучения.

Директор центра Ирина Матвеева рассказала, как будет проходить обучение педагогов. Сегодня здесь уже занимаются тьютеры, которые будут работать в точках роста "Кванториума", они прошли профессиональный отбор и будут работать наставниками.

- Учителя готовы работать по новым методикам. Мы отработали новые технологии - от логистики до содержания. Считаем, что необходимо заниматься повышением качества образования в регионе, - говорит ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

В некоторых регионах подобные центры уже работают. Они являются базой для создания системы научно-методического сопровождения работы учителя. Это возможность не только формально повышать квалификацию, но обмениваться лучшими практиками в неформальной обстановке.

Также в Институте регионального развития открылся Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Пензенской области. Он был создан в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Проект предполагает внедрение в регионе целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.

Татьяне Васильевой показали помещения и оборудование, закупленное в рамках федерального проекта. Перед началом нового учебного года здесь сделан ремонт. В обновленном коворкинг-центре педагоги могут за круглым столом обсудить актуальные вопросы. В лекционной аудитории за персональными компьютерами участники проекта получают знания, необходимые для преподавания в структурах допобразования. В каждом муниципалитете Пензенской области специалисты в рамках проекта обеспечены высокопроизводительными ноутбуками и планшетами.

- Мы также организовали защищенный канал связи по работе с персональными данными. Все это за счет средств федерального бюджета, - пояснила директор регионального модельного центра дополнительного образования детей в Пензенской области Института регионального развития Пензенской области Оксана Сенькина.

Заместитель министра просвещения РФ подробно ознакомилась с тем, как работает центр с оборудованием, закупленным для педагогов дополнительного образования.

С 1 сентября все дополнительное образование региона переходит на персонифицированное финансирование. На каждого ребенка в возрасте от пяти до 18 лет родителям предоставят сертификат, который будет действовать до совершеннолетия. Благодаря этому расширятся возможности выбора программы допобразования, доступной в каждом муниципалитете. Родители будут сами решать, куда отдать сертификат и где будет заниматься ребенок.