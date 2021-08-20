В Саратовской области в ДТП погибли пять человек

У села Терса Саратовской области на дороге Сызрань - Саратов - Волгоград столкнулись два грузовика и легковая Lada Largus.

По данным Вольской межрайонной прокуратуры, в результате аварии погибли пять человек: трое взрослых и два ребенка. Еще одна девочка была госпитализирована, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную ГИБДД, водитель Lada при выезде с прилегающей территории столкнулся с одним из грузовиков, после чего легковой автомобиль вынесло на "встречку", где он врезался во второй грузовик.

Полиция начала проверку ДТП, ее ход - на контроле прокуратуры.