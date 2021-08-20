В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории ЗАТО Саров вновь введен режим ЧС. Вчера из-за жары и сильного ветра огонь из Мордовского заповедника распространился на Нижегородскую область.

Как сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня утром, глава Сарова Алексей Сафонов распорядился ввести режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов. Несколько очагов возгорания уже есть на территории города.

Для того, чтобы не подпустить огонь к промзоне, основные работы по тушению развернуты в районе 3 завода. Идет наращивание сил и средств к бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России. Задействованы два пожарных поезда и авиация - Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8.

Вечером 19 августа стало известно о возгорании одного из тлеющих торфяников на территории Мордовского заповедника. Он находится в труднодоступном для пожарной техники месте: именно этот очаг раздул юго-западный ветер и создал несколько точек горения.

- От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. Поезд из Сарова не выехал в Москву. Прорабатываются пути решения данного вопроса, - уточнили в пресс-службе.

Накануне в ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили об угрозе перехода лесного пожара на территорию поселка Стеклянный в Первомайске. Постоянно проживающих людей там нет, только дачники. Все 19 человек самостоятельно покинули свои участки.