В Тольятти семь детей попали в больницу после посещения бассейна

В Тольятти СК по региону проводит проверку после отравления детей в бассейне.

Как сообщило ведомство, 19 августа в городскую больницу были госпитализированы семь детей в возрасте от 7 до 14 лет. У них появились жалобы после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших.

По предварительным данным, дети отравились неизвестным веществом. Медики говорят, что они чувствуют себя удовлетворительно.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Прокуратур Автозаводского района города проверит соблюдение требований законодательства руководством оздоровительного комплекса.