В "Жигулевской долине" разработали уникальную технологию очистки Волги

Тольяттинская компания "Биотехкомп" создала уникальную установку для переработки цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, которая поможет уменьшить их негативное влияние на экологию и очистить Волгу. В процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который можно использовать для нужд региона.

В четверг, 19 августа, губернатор Дмитрий Азаров побывал на опытном производстве компании, где осмотрел оборудование и провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы по реализации проекта.

- Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство, - отметил губернатор. -Мультипликативный эффект в случае успеха реализации этого проекта может быть колоссальным. Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Не случайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес. После этого мы в течение двух месяцев ведем самую интенсивную проработку проекта с компанией.

Компания "Биотехкомп" была создана в 2016 году, а в 2019 стала резидентом "Жигулевской долины".

- Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики - судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причём ниже по течению она стоит ещё более остро, чем в нашем регионе, - рассказал ведущий специалист и соучредитель компании "Биотехкомп" Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью четыре тонны с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного и мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза (метана) и около 30 "зеленых" кВт. Разработчики уверены, проект заинтересует предприятия, которые ориентированы на заботу об экологии.

- Высокотехнологичные и инновационные проекты наших компаний еще раз подтверждают тот факт, что в Самарской области сосредоточены уникальные компетенции и разработки, которые необходимо тиражировать по всей стране. Активная реализация этого проекта позволит решить вопросы экологии, а самим разработчикам - выйти на новый уровень развития компании, найти потребителей далеко за пределами региона, создавать новые рабочие места, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Следующими этапами его реализации станут подтверждение научных исследований и разработки, создание опытного образца полного цикла. Власти региона активно поддерживают разработчиков - на реализацию первого, опытного этапа будут выделены средства из бюджета. По словам главы региона, первый транш будет предоставлен уже в этом году. Всестороннюю поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.