В "Жигулевской долине" разработали уникальную технологию очистки Волги

Новости

На острове Свияжске при ремонте сарая нашли клад 17:07
Названы привычки, приводящие к сердечному приступу 17:01
Ростех представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 16:58
Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро 16:49
Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы 16:49
Пропавшую под Смоленском годовалую девочку нашли живой 16:42
Генштаб: Три четверти военкоматов имеют доступ в интернет 16:40
Две россиянки погибли в Гоа 16:37
Гинцбург: Аденовирусные вакцины вызывают более сильный иммунитет 16:25
Tesla сравнила расходы на электромобиль и обычную машину 16:20
Глава СПЧ поддержал идею запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров 16:18
На Урале на форуме впервые покажут крупнейший в мире транспортник Ми-26 16:12
В Волжском завели дело на аквапарк, куда не пустили ребенка-аутиста 16:12
Утверждена дорожная карта развития транспортной политики ЕАЭС 16:02
Ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года 16:01
Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты 16:00
В Марий Эл из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС 15:54
Wildberries уличила Visa и Mastercard в угрозах банкам РФ из-за комиссий 15:48
ЦИК вернул Сергея Капчука в федеральный список Партии роста 15:44
Путин встретится с Токаевым и посетит Нижний Новгород 15:36
В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей 15:35
Минобороны передаст Амурской области 5 плавающих транспортеров 15:33
МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет 15:31
Гидрометцентр предупредил о приближении холодной тропосферной ложбины 15:30
Президент Беларуси вручил награды представителям силовых ведомств 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 16:51
Рубрика: Власть

В "Жигулевской долине" разработали уникальную технологию очистки Волги

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Тольяттинская компания "Биотехкомп" создала уникальную установку для переработки цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, которая поможет уменьшить их негативное влияние на экологию и очистить Волгу. В процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который можно использовать для нужд региона.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В четверг, 19 августа, губернатор Дмитрий Азаров побывал на опытном производстве компании, где осмотрел оборудование и провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы по реализации проекта.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В "Преображенке" запустили производство экспортных пазлов

- Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство, - отметил губернатор. -Мультипликативный эффект в случае успеха реализации этого проекта может быть колоссальным. Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Не случайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес. После этого мы в течение двух месяцев ведем самую интенсивную проработку проекта с компанией.

Компания "Биотехкомп" была создана в 2016 году, а в 2019 стала резидентом "Жигулевской долины".

- Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики - судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причём ниже по течению она стоит ещё более остро, чем в нашем регионе, - рассказал ведущий специалист и соучредитель компании "Биотехкомп" Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью четыре тонны с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного и мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза (метана) и около 30 "зеленых" кВт. Разработчики уверены, проект заинтересует предприятия, которые ориентированы на заботу об экологии.

- Высокотехнологичные и инновационные проекты наших компаний еще раз подтверждают тот факт, что в Самарской области сосредоточены уникальные компетенции и разработки, которые необходимо тиражировать по всей стране. Активная реализация этого проекта позволит решить вопросы экологии, а самим разработчикам - выйти на новый уровень развития компании, найти потребителей далеко за пределами региона, создавать новые рабочие места, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Следующими этапами его реализации станут подтверждение научных исследований и разработки, создание опытного образца полного цикла. Власти региона активно поддерживают разработчиков - на реализацию первого, опытного этапа будут выделены средства из бюджета. По словам главы региона, первый транш будет предоставлен уже в этом году. Всестороннюю поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты
ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных