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20.08.2021 16:13
Рубрика: Власть

Как помочь жильцам муниципальных аварийных домов в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Евгений Ковалев из кузбасского города Осинники живет в аварийном муниципальном бараке на подпорках, построенном еще до Великой Отечественной войны. Он в очередной раз обратился в редакцию "РГ" за помощью. "Стена оседает, заваливается. Веранда отходит от дома… Администрация городского округа на все наши обращения присылает отписки. Управляющая компания пообещала укрепить потолочные перекрытия - и тишина", - написал Евгений. В подтверждение своих слов он прислал фото и видео: в комнате с потолка льется дождевая вода.
Срок расселения аварийного барака в Осинниках - до конца 2025 года. Фото: Предоставлено Евгением Ковалевым
Срок расселения аварийного барака в Осинниках - до конца 2025 года. Фото: Предоставлено Евгением Ковалевым

Этот дом на улице Байдукова, 7, бывшее служебное жилье горноспасателей, в свое время передали на баланс муниципалитету. Уже тогда состояние барака оставляло желать лучшего. Причем проводить ремонтные работы жильцы были вынуждены за свой счет. А местные власти долго не признавали барак аварийным. Это произошло лишь в конце 2018 года после вмешательства представителей областного отделения Общероссийского народного фронта. Так что в действующую, рассчитанную на 2019-2025 годы программу сноса домов, непригодных для жизни, барак не попал. "РГ" писала об этом последний раз в 2020 году.

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Ответ на очередное обращение жильцов в администрацию округа ничего нового не добавил: срок расселения дома - до конца 2025 года - "по мере поступления финансирования". И - при наличии свободного муниципального жилья, отвечающего санитарным и техническим нормам. Таковое, соответствующее по площади квартирам в аварийном доме, в муниципальной собственности отсутствует.

Ковалев с супругой, регулярно и полностью оплачивая услуги ЖКХ, ведут переписку не только с мэрией, но и с обслуживающим их дом МУП "Управление городского хозяйства". Еще во время апрельских дождей наниматели, согласно договору социального найма, попросили сделать ремонт подпорок веранды (их установили осенью 2019-го) и заменить кровлю. В июне 2021-го наконец-то пришел ответ: поскольку дом признан аварийным и подлежит сносу, ремонт выполнять нецелесообразно. И далее: "С целью обеспечения безопасных условий проживания и пользования нежилым помещением - верандой… будут проведены работы по укреплению потолочного перекрытия во втором-третьем квартале 2021 года". Однако работы не выполнены по сей день. Евгений Ковалев рассказал, что на днях в МУП приняли его заявку, заверив, что все сделают. Но так и не сделали. На его звонки больше не отвечают или бросают трубку.

Все, что могут сегодня предлагают жильцам барака, - либо как-то уже решать наболевший квартирный вопрос своими силами, либо на время отселиться в маневренный фонд. Но Евгений Ковалев признался, что имеющееся в городе маневренное жилье их семья из трех человек как вариант не рассматривает. Перебираться из барака в десятиметровую комнату в общежитии с удобствами в цоколе, антисанитарными условиями и асоциальными соседями не хочется. Учитывая то, что задержаться в этом общежитии, видимо, придется надолго.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В Осинниках, впрочем, был прецедент массового переселения в маневренный фонд: когда случился пожар в одном из аварийных домов, его жильцы дружно написали заявления. Хочется верить, что из барака на Байдукова, 7 не придется срочно эвакуироваться из-за потопа, обрушения или возгорания промокшей электропроводки.

Кстати, учитывая большое количество аварийного жилья в Кузбассе, регион мог бы перенять опыт Архангельска. После того, как там один за другим сошли со свай несколько старых деревянных бараков, местные власти утвердили специальную программу по расселению многоэтажек с высокой угрозой обрушения. На ее реализацию направят федеральные и региональные средства. Помимо тех, что выделены на действующую программу сноса аварийного жилья. Чтобы ускорить процесс, не дожидаясь новых ЧП.

А жильцы барака в Осинниках пока готовят обращения в прокуратуру области и в Общероссийский народный фронт.

Компетентно

Константин Рыбаков, юрист:

- Согласно Жилищному кодексу РФ, наниматели муниципального жилья по договору социального найма, если оно стало опасно для жизни в результате чрезвычайных обстоятельств, могут по заявлению в орган местного самоуправления временно предоставляться помещения маневренного фонда. Из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на человека. При этом перечень чрезвычайных обстоятельств или их признаки законом не определены. А значит таковыми могут считаться любые обстоятельства, существенно отличающиеся от обычных как по своему характеру, так и по вызываемым последствиям.

Существует и другой правовой механизм решения проблемы. Если муниципальные помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции, то их нанимателям может быть предоставлено другое муниципальное жилье вне очереди. Согласно Жилищному кодексу РФ, на таких условиях квартиры могут получить нуждающиеся в них граждане, получившие статус малоимущих. Его определяет орган местного самоуправления в порядке, установленном региональным законодательством. При этом учитывается доход на каждого члена семьи, а также стоимость имущества, имеющегося у каждого из них в собственности и подлежащего налогообложению.

То, что для получения жилого помещения по договору социального найма вне очереди необходима именно совокупность двух условий - подтвержденная объективная нуждаемость и статус малоимущих, отражено в Определении Конституционного суда РФ N1001-О от 27 мая 2021 года. В таких случаях жилье должно предоставляться бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других фондов в соответствии с нормами, установленными законом. В противном случае у граждан есть все основания обратиться в суд.

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