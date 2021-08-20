Новосибирские школы продолжают проходить общественную приемку

Недавно в Новосибирске стартовал новый общественный проект - "Школа". В рамках этого проекта депутаты вместе с родителями и администрациями образовательных учреждений проверят готовность школ к новому учебному году.

Оценивать готовность школ будут по ряду критериев - качеству ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, безопасности и другим параметрам.

На днях такая приемка прошла в школе №32 в Октябрьском районе и школе №92 в Ленинском районе. Сейчас очередь дошла до новой школы №217 в Кировском районе Новосибирска.

- К началу нового учебного года здесь все готово. Практически все нюансы, которые нам удалось выявить в течение прошлого учебного года, были устранены. Мы проверили классы, спортивный зал и столовую. В школе была небольшая проблема с мытьем посуды, мы закупили специальный посудомоечный аппарат. Сейчас я могу сказать, что школа готова на 100 процентов, хотя во многом это из-за того, что она совсем новая. Сейчас главное не испортить то, что есть, внимательно следить за всем и улучшать условия, - подвел итог приемки депутат Законодательного Собрания Вениамин Пак.

Школа на улице Виктора Шевелева, 3 открылась совсем недавно - в 2020 году и была рассчитана на 1100 мест. В здании школьного отделения оборудованы современные кабинеты, оснащенные компьютерным и интерактивным оборудованием, оборудованы лаборатории для занятий по естественно-научным предметам. На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки с всесезонным покрытием, установлены тренажеры и игровое оборудование. Немаловажно, что в школе создана безбарьерная среда для маломобильных школьников. В новом учебном году в рамках новой инициативы проекта "Единая страна - доступная среда" о создании ресурсных классов в школе появится класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

- Эта школа - одна из лидеров среди образовательных учреждений в Новосибирске. Она наиболее готова к началу нового учебного сезона, прежде всего из-за того, что она новая и степень износа еще отсутствует совсем. Конечно хочется, что бы ко Дню знаний все школы были вот такие. Единственное, что вызывает беспокойство - это переполненность школы, - поделился депутат Государственной Думы Виктор Игнатов.

В этом году в школе начнут учиться 13 первых классов. Сейчас в школе, рассчитанной на 1100 человек, будет обучаться около 3 тысяч человек. По словам Виктора Игнатова, у него в планах выступить с инициативой строительства еще двух школ на жилмассиве Просторный. Это позволит снизить нагрузку на уже действующие школы.