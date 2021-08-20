В Кемерове комплексно отремонтировали дороги в микрорайоне РТС

Большой дорожный ремонт в областном центре давно шагнул за пределы главных городских улиц. Особое внимание уделяется и отдаленным территориям. В фокусе - состояние дорог в бывших поселках, в советские годы выросших на окраинах города вокруг ключевых предприятий - заводов и шахт. Сегодня город так разросся, что, строго говоря, эти микрорайоны даже не стоит называть удаленными от центра: расстояние невелико, но все решает транспортная инфраструктура. Будет она - будет комфортно жителям. Этим вопросом и занимаются прицельно городские власти. Начиная с самых первых этапов формирования программ дорожного ремонта - напомним, Кемерово вошел в нацпроект "Безопасные качественные дороги" в 2017 году.
Именно в 2017 была капитально отремонтирована улица Центральная микрорайона Комиссарово, связывающая город и бывший поселок шахты "Ягуновская", а также еще ряд дорог в том же направлении. В 2018 году улица Пригородная - это дорога ведет в бывший поселок шахты "Пионер" (закрытой еще в 60-е). В 2019-м году в микрорайон Пионер пришло и комплексное обновление всех основных улиц. В 2020-м году такой же масштабный проект реновации был реализован в Ягуновском: все крупные улицы отремонтировали и благоустроили, построили пешеходные тротуары.
А 2021 год стал решающим еще для двух территорий. По дорожному нацпроекту комплексно ремонтируют улицы в Боровом - это поселок, образованный вокруг шахты "Бутовская" в Рудничном районе города Кемерово. Сейчас специалисты трудятся на улицах Узкоколлейная и Декабрьская, впереди обширный фронт работ на улицах Невельская, Городецкая, Благовещенская, 2-я Парниковая и других. Всего дорожникам предстоит в этом сезоне отремонтировать почти 5,5 километров дорог в Боровом.
А в микрорайоне РТС, построенном в пятидесятые годы для работников ремонтной станции, которая централизованно обслуживала технику многочисленных сельхозпредприятий в окрестностях Кемерова, реновация уже завершилась. Облик бывшего поселка кардинально изменился - в новый асфальт оделись четыре ключевые улицы. Одна из них - улица Мартемьянова. Для жителей РТС она играет ключевую роль, ведь другого способа попасть в микрорайон, кроме как по ней, просто не существует. Участок ее от улицы Апрельская улицы Пчелобаза протяженностью 4,5 километра получил новое покрытие, также приведены в порядок обочины и впервые за всю историю здесь обустроены остановочные площадки для транспорта с заездными карманами. Раньше автобусы останавливались прямо у края проезжей части - жители много лет подвергались неоправданному риску. Небезопасной дорогу делало и наличие колеи, и сильно разросшиеся деревья, который перекрывали автомобилистам обзор на многих участках. Все эти проблемы удалось устранить.
Исторически дорогам на РТС доставалась более серьезная нагрузка, чем в других частях города. Об этом рассказывают старожилы: здесь всегда располагались авторемонтные предприятия, большое количество складов и различных баз, тяжелая груженая техника шла сплошным потоком и, конечно, разбивала дороги. Эпоха верениц грузовиков давно позади, но наследство она жителям оставила непростое.
- Мы столько лет ездили по разбитым дорогам, других просто не видели, - говорит Владимир Бугаков, руководитель сельхозпредприятия, главный офис которого уже более 20 лет базируется на РТС. - В целом даже представить уже не могли, что может быть по-другому. На многих улицах асфальт представлял собой сплошные рытвины, кое-где его просто не было изначально. Сейчас, конечно, совсем другое дело. И добираться до работы комфортно, и жители радуются переменам к лучшему.
Капитально отремонтирована улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до Докучаева - участок длиной в 0,97 километра. Здесь располагаются и различные предприятия, и хозяйственные корпуса, и индивидуальная жилая застройка. Здесь перед дорожниками стояла задача не только отремонтировать проезжую часть, укрепить щебеночно-песчаной смесью обочины, построить тротуары и остановочные площадки с заездными карманами, но и обустроить кюветы, выполнив замену водопропускных труб.
Вторую жизнь обрела и одна из самых уютных и обжитых улиц микрорайона - Муромцева - капитальный ремонт здесь был выполнен на двух участках общей протяженностью в 0,71 километра. Появились не только тротуары и остановочные площадки, но и заасфальтированная площадка, предназначенная для разворота общественного транспорта, - как раз у проходной завода металлоконструкций, самого крупного из действующих на сегодняшний день в поселке предприятий. Особое внимание при ремонте дорог уделялось обустройству прилотковой части, а также проектированию заездов во дворы.
Наконец, улица Пчелобаза на участке от пересечения с Механизаторов до здания №25 протяженностью 0,8 километра тоже преобразилась: здесь уложили новый асфальтобетон, так же, как и на других улицах, отремонтировали тротуары, обочины, создали остановочные площадки. Территория, где в далекие пятидесятые располагалась пасека, память о которой хранит название улицы, выглядит совсем иначе, чем когда-либо в своей истории.
Автомобилисты довольны, что наконец ездят по идеально ровному асфальту, пешеходы не нарадуются появлению тротуаров, раньше в поселке их практически не было. На все работы подрядчик дает гарантию пять лет, и в случае выявления недочетов они будут устранены.
В следующем году реновация транспортных путей в бывших шахтовых поселках продолжится. К примеру, в перечень дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту в 2022-м, вошла трасса, связывающая Пионер и Ягуновский, и улица Славянская в поселке Промышленновский.
Всего в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 24,7 километра дорожного полотна на 25 объектах. На 12 из них ремонт уже завершился: помимо автодорог РТС - это шоссе Леонова, улица Рукавишникова, улица Мирная, улица Заузелкова, пр. Химиков, ул. Стахановская, пр. Советский, улица Соборная.
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