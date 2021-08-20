В Кемерове комплексно отремонтировали дороги в микрорайоне РТС

В Кемерове комплексно отремонтировали дороги в бывшем поселке ремонтно-технической станции. Все центральные улицы микрорайона РТС полностью преобразились в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Большой дорожный ремонт в областном центре давно шагнул за пределы главных городских улиц. Особое внимание уделяется и отдаленным территориям. В фокусе - состояние дорог в бывших поселках, в советские годы выросших на окраинах города вокруг ключевых предприятий - заводов и шахт. Сегодня город так разросся, что, строго говоря, эти микрорайоны даже не стоит называть удаленными от центра: расстояние невелико, но все решает транспортная инфраструктура. Будет она - будет комфортно жителям. Этим вопросом и занимаются прицельно городские власти. Начиная с самых первых этапов формирования программ дорожного ремонта - напомним, Кемерово вошел в нацпроект "Безопасные качественные дороги" в 2017 году.

Именно в 2017 была капитально отремонтирована улица Центральная микрорайона Комиссарово, связывающая город и бывший поселок шахты "Ягуновская", а также еще ряд дорог в том же направлении. В 2018 году улица Пригородная - это дорога ведет в бывший поселок шахты "Пионер" (закрытой еще в 60-е). В 2019-м году в микрорайон Пионер пришло и комплексное обновление всех основных улиц. В 2020-м году такой же масштабный проект реновации был реализован в Ягуновском: все крупные улицы отремонтировали и благоустроили, построили пешеходные тротуары.

А 2021 год стал решающим еще для двух территорий. По дорожному нацпроекту комплексно ремонтируют улицы в Боровом - это поселок, образованный вокруг шахты "Бутовская" в Рудничном районе города Кемерово. Сейчас специалисты трудятся на улицах Узкоколлейная и Декабрьская, впереди обширный фронт работ на улицах Невельская, Городецкая, Благовещенская, 2-я Парниковая и других. Всего дорожникам предстоит в этом сезоне отремонтировать почти 5,5 километров дорог в Боровом.

Ул. Муромцева в этом году стала удобнее и для водителей, и для пешеходов. Фото: Дмитрий Ярощук

А в микрорайоне РТС, построенном в пятидесятые годы для работников ремонтной станции, которая централизованно обслуживала технику многочисленных сельхозпредприятий в окрестностях Кемерова, реновация уже завершилась. Облик бывшего поселка кардинально изменился - в новый асфальт оделись четыре ключевые улицы. Одна из них - улица Мартемьянова. Для жителей РТС она играет ключевую роль, ведь другого способа попасть в микрорайон, кроме как по ней, просто не существует. Участок ее от улицы Апрельская улицы Пчелобаза протяженностью 4,5 километра получил новое покрытие, также приведены в порядок обочины и впервые за всю историю здесь обустроены остановочные площадки для транспорта с заездными карманами. Раньше автобусы останавливались прямо у края проезжей части - жители много лет подвергались неоправданному риску. Небезопасной дорогу делало и наличие колеи, и сильно разросшиеся деревья, который перекрывали автомобилистам обзор на многих участках. Все эти проблемы удалось устранить.

Исторически дорогам на РТС доставалась более серьезная нагрузка, чем в других частях города. Об этом рассказывают старожилы: здесь всегда располагались авторемонтные предприятия, большое количество складов и различных баз, тяжелая груженая техника шла сплошным потоком и, конечно, разбивала дороги. Эпоха верениц грузовиков давно позади, но наследство она жителям оставила непростое.

После реновации на улицах РТС обустроены остановочные площадки для транспорта с заездными карманами. Фото: Дмитрий Ярощук

- Мы столько лет ездили по разбитым дорогам, других просто не видели, - говорит Владимир Бугаков, руководитель сельхозпредприятия, главный офис которого уже более 20 лет базируется на РТС. - В целом даже представить уже не могли, что может быть по-другому. На многих улицах асфальт представлял собой сплошные рытвины, кое-где его просто не было изначально. Сейчас, конечно, совсем другое дело. И добираться до работы комфортно, и жители радуются переменам к лучшему.

Капитально отремонтирована улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до Докучаева - участок длиной в 0,97 километра. Здесь располагаются и различные предприятия, и хозяйственные корпуса, и индивидуальная жилая застройка. Здесь перед дорожниками стояла задача не только отремонтировать проезжую часть, укрепить щебеночно-песчаной смесью обочины, построить тротуары и остановочные площадки с заездными карманами, но и обустроить кюветы, выполнив замену водопропускных труб.

Вторую жизнь обрела и одна из самых уютных и обжитых улиц микрорайона - Муромцева - капитальный ремонт здесь был выполнен на двух участках общей протяженностью в 0,71 километра. Появились не только тротуары и остановочные площадки, но и заасфальтированная площадка, предназначенная для разворота общественного транспорта, - как раз у проходной завода металлоконструкций, самого крупного из действующих на сегодняшний день в поселке предприятий. Особое внимание при ремонте дорог уделялось обустройству прилотковой части, а также проектированию заездов во дворы.

Безопасными и качественными стали в этом году дороги в микрорайоне РТС. Фото: Дмитрий Ярощук

Наконец, улица Пчелобаза на участке от пересечения с Механизаторов до здания №25 протяженностью 0,8 километра тоже преобразилась: здесь уложили новый асфальтобетон, так же, как и на других улицах, отремонтировали тротуары, обочины, создали остановочные площадки. Территория, где в далекие пятидесятые располагалась пасека, память о которой хранит название улицы, выглядит совсем иначе, чем когда-либо в своей истории.

Автомобилисты довольны, что наконец ездят по идеально ровному асфальту, пешеходы не нарадуются появлению тротуаров, раньше в поселке их практически не было. На все работы подрядчик дает гарантию пять лет, и в случае выявления недочетов они будут устранены.

В следующем году реновация транспортных путей в бывших шахтовых поселках продолжится. К примеру, в перечень дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту в 2022-м, вошла трасса, связывающая Пионер и Ягуновский, и улица Славянская в поселке Промышленновский.

Всего в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 24,7 километра дорожного полотна на 25 объектах. На 12 из них ремонт уже завершился: помимо автодорог РТС - это шоссе Леонова, улица Рукавишникова, улица Мирная, улица Заузелкова, пр. Химиков, ул. Стахановская, пр. Советский, улица Соборная.

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