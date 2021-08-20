В Новосибирской области откроют построенный по поручению президента ДК

В рабочем поселке Чистоозерный Новосибирской области готов к открытию новый районный Дворец культуры. Он был построен по поручению президента России Владимира Путина после обращений жителей к главе государства и губернатору региона. Подготовку Дворца культуры к открытию проконтролировал новосибирский губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в район.

Строительно-монтажные работы на объекте завершились в конце 2020 года. К настоящему времени закончены также пусконаладочные работы систем инженерно-технического обеспечения здания, а администрация Чистоозерного района приобрела необходимое оборудование.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, зрительный зал ДК рассчитан на 390 посадочных мест. После того, как его оборудуют современной звукоусилительной и светотехнической аппаратурой, Дворец культуры станет главной районной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. В здании также разместятся культурно-досуговый центр, методический социально-культурный центр и Чистоозерный краеведческий музей.

Глава региона пообещал посетить в следующий раз уже открытый и работающий ДК.

Справка "РГ"

Строительство ДК в Чистоозерном началось в 2014 году. Проект осуществляется за счет средств утвержденной правительством региона государственной программы "Культура Новосибирской области". Сметная стоимость строительных работ составляет 345,7 миллиона рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года.