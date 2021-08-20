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20.08.2021 11:01
Рубрика: Власть

В Новосибирской области откроют за год более ста "Точек роста"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 "Точек роста". Это центры образования естественно-научной и технологической направленностей, которые создаются в школах в сельской местности и малых городах.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 На создание и обеспечение функционирования таких центров по решению правительства Новосибирской области из областного бюджета выделено 164 миллиона рублей. На эти средства в школах проводится необходимый ремонт.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Работа осуществляется в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". По данным пресс-службы правительства региона, в прошлом году в Новосибирской области открыли 42 "Точки роста" на базе сельских школ. До конца 2022 года их количество должно быть доведено до 252. Центры включат в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей.

 Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Чистоозерный район проинспектировал работу уже действующего образовательного центра в школе №3 райцентра. Она также участвует в реализации региональных проектов "Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни", "Создание школьного информационно-библиотечного центра", "Внедрение ЭФУ в образовательный процесс" и "Сетевая дистанционная школа". С общественниками Чистоозерного Андрей Травников обсудил перспективы создания на территории школы комплексной спортивной площадки формата сдачи норм ГТО. Он поручил просчитать такую возможность министерству образования региона.

 Кроме того, участники встречи поделились мнениями по проблеме возвращения "целевиков"-педагогов в сельскую местность. Губернатор поручил подготовить совещание по этой теме в сентябре.

 - Программа "Служебное жилье для молодых специалистов" у нас продолжается, ищите варианты, чтобы молодые педагоги приезжали работать в районы так же, как приезжают молодые специалисты медицинской сферы, - подчеркнул Андрей Травников.

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