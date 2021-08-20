В Сибири полицейский пойдет под суд за гибель напарника в ДТП

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об аварии, в которую попал автомобиль ДПС, преследуя нарушителей. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, в результате ДТП погиб 30-летний инспектор дорожной полиции, а его коллега, сидевший за рулем, теперь предстанет перед судом.

24 июня экипаж полицейского УАЗика патрулировал улицы в Тогучине. Инспекторы ДПС заметили группу мотоциклистов, которые нарушили ПДД, но требование остановиться проигнорировали. Началась погоня, но на улице Береговая отечественный внедорожник пошел в занос, после чего машину выбросило в кювет, и она влетела в препятствие на обочине.

Полицейский, находившийся на пассажирском сиденье, погиб на месте. Водителя служебного автомобиля доставили в больницу, а после отпустили на амбулаторное лечение. Следователи возбудили уголовное дело, обвинив его в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В отношении полицейского была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вину инспектор ДПС признал полностью. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.