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20.08.2021 12:09
Рубрика: Культура

Вампиловский фестиваль в Иркутске пройдет в другом формате

Текст: Светлана Мазурова
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 12 сентября откроет 172-й сезон. Предполагалось - начнется XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. Один из любимых зрителями и участниками фестивалей, проходит он в городе на Ангаре раз в два года, театры представляют свои лучшие вампиловские постановки, а также спектакли по современной литературе.

К фестивалю готовились, была сверстана программа, а теперь стало известно, что участники не приедут в Иркутск. Помешала эпидемиологическая обстановка в регионе, стране, мире.

Фото: iStock
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Однако нынче смотр пройдет в другом формате. Состоится режиссерская лаборатория "Актуальная драма", которая в этом году была задумана как часть Вампиловского фестиваля. Это будет первый опыт Иркутского драмтеатра, когда пять российских режиссеров за несколько дней - с 9 по 16 сентября - вместе с артистами труппы подготовят эскизы спектаклей по произведениям современной драматургии. Лучший из них в дальнейшем, возможно, войдет в репертуар театра. Пройдут обсуждения готовых эскизов с участием театроведов, критиков. Запланированы лекции и круглый стол.

В преддверии нового сезона директор театра Анатолий Стрельцов рассказал о планах на ближайший год. 12 сентября труппа представит премьеру "Любовь и голуби", спектакль поставил главный режиссер Станислав Мальцев - к юбилею сибирского драматурга Владимира Гуркина, которому 13 сентября исполнилось бы 70 лет. Память всенародно любимого автора артисты почтят, посетив "Гуркинскую голубятню" в 130-м квартале. Ее открыли к 65-летию автора в историческом квартале Иркутска. Голубятню украшает панно, которое представляет бронзовый портрет Гуркина и киноленту с взлетающими голубями.

В ноябре Иркутский драмтеатр отправится в Омск на I Международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск". Охлопковцам выпала честь закрывать это событие, приуроченное к 200-летию великого писателя. На сцене Омского государственного драматического театра "Галерка" будет представлен спектакль "Игрок" (инсценировка и постановка Геннадия Шапошникова).

В ноябре в театре запланирована "Неделя Достоевского", будут показаны спектакли по произведениям писателя - "Игрок", "Идиот", "Брат Иван". Известный историк, ведущий специалист Государственного литературного музея Павел Фокин проведет несколько лекций.

Далее - подготовка к новогодним праздникам, выпуск сказки "Двенадцать месяцев" для маленьких зрителей. Также в репертуар войдет музыкальный спектакль "Рождественские встречи, или Новый год к нам идет", который был создан в прошлом году, но не показан зрителю из-за того, что посещение театра было запрещено.

Фото: Kion
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В 2022 году театр отметит несколько знаменательных дат. Это 85-летие Валентина Распутина и Александра Вампилова, 90-летие Евгения Евтушенко, а также юбилей Иркутской области. Как сообщает пресс-служба, в театре хотели бы осуществить постановку "Уроки французского" по рассказу Валентина Распутина. Для участия в спектакле, в том числе и на главную роль, создатели планируют пригласить школьников. Иркутский драматический театр примет активное участие в проекте "Литературные вечера "Этим летом в Иркутске" с участием московских и петербургских коллективов с лучшими постановками по Вампилову и Распутину. А в сентябре 2022 года охлопковская драма должна представить свои спектакли на разных столичных сценах в рамках Дней Иркутской области в Москве.

Также на будущий год театр запланировал две крупные постановки: "Маскарад" на основе драмы Михаила Лермонтова (к ней приступит приглашенный режиссер Сергей Захарин) и "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского, ставить будет главный режиссер театра Станислав Мальцев.

В планах охлопковцев - гастроли в разных районах Приангарья. Театр по-прежнему соблюдает меры безопасности: зал будет заполнен на 50%, масочный режим продолжает сохраняться.

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