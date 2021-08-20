Жителя Иркутска задержали за продажу фальшивых документов о вакцинации

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в центре Иркутска горожанина, который подделывал и продавал справки о пройденной вакцинации от COVID-19, о противопоказаниях к прививке и об отсутствии у предъявителя коронавирусной инфекции. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

Безработного 27-летнего иркутянина взяли на месте преступления при попытке передать пакет с бумагами заказчику.

При обысках дома и в автомобиле предполагаемого изготовителя фальшивых документов изъяты медицинские справки с признаками подделки. Оттиски печати содержат ложную информацию о медучреждении и враче.

По данным правоохранительных органов, мужчина общался с потенциальными покупателями посредством мессенджера, договариваясь о списке документов, называя цену и назначая встречу (после предоплаты).

Возбуждено уголовное дело об изготовлении или обороте поддельных документов.