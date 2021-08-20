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20.08.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

Жителя Иркутска задержали за продажу фальшивых документов о вакцинации

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в центре Иркутска горожанина, который подделывал и продавал справки о пройденной вакцинации от COVID-19, о противопоказаниях к прививке и об отсутствии у предъявителя коронавирусной инфекции. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

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При обысках дома и в автомобиле предполагаемого изготовителя фальшивых документов изъяты медицинские справки с признаками подделки. Оттиски печати содержат ложную информацию о медучреждении и враче.

По данным правоохранительных органов, мужчина общался с потенциальными покупателями посредством мессенджера, договариваясь о списке документов, называя цену и назначая встречу (после предоплаты).

Возбуждено уголовное дело об изготовлении или обороте поддельных документов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Вакцинация от коронавируса

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