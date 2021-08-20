На Ставрополье задержана вооруженная банда

Банду из пяти местных жителей задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они подозреваются в хищении оружия, разбойных нападениях, незаконном хранении боеприпасов, оружия и наркотиков.

В марте бандиты пытались завладеть автомобилем и имуществом жителя Нефтекумского городского округа. Они остановили автомашину на дороге и несколько раз выстрелили в водителя, однако ему удалось убежать. Тогда нападавшие похитили принадлежащие ему деньги и травматический пистолет. Украсть машину помешало прибытие на место происшествия сотрудников полиции.

Двое участников группы подозреваются в хищении ювелирных изделий у жительницы Нефтекумска. В апреле, проникнув в дом женщины, они с применением насилия заставили ее отдать драгоценности на сумму около 30 миллионов рублей. Троим задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия. У них изъяты револьверы, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, боеприпасы и взрывчатое вещество. Кроме того, в автомобиле одного из задержанных обнаружено восемь полимерных свертков с метадоном.

Оперативники и сотрудники Росгвардии в местах проживания участников группы провели около 20 обысков. Обнаружены оружие, боеприпасы, наркотики, более 700 тысяч рублей, иностранная валюта, свыше 50 ювелирных изделий из драгоценных металлов, которые были похищены во время разбоев.

Все задержанные заключены под стражу.