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20.08.2021 17:47
Рубрика: Власть

Экипаж БПК "Североморск" следит за учениями НАТО в Норвежском море

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 20 августа, пресс-служба Северного флота сообщила, что экипаж российского корабля отслеживает маневры Объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса в Норвежском море.

"Большой противолодочный корабль "Североморск" в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря", - проинформировали в пресс-службе СФ. Там добавили, что силы и средства Северного флота продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей объединенных военно-морских сил альянса в северо- восточных районах Атлантики

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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В пресс-службе уточнили, что в маневрах НАТО участвует эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США, совершивший переход с 10 по 16 августа из базы дислокации Рота в Испании в акваторию Норвежского моря. Ранее ряд кораблей стран Североатлантического блока проявлял повышенный интерес к морской технике Северного флота, участвовавшей в Главном военно-морском параде в Санкт- Петербурге и Кронштадте. За этими кораблями следили во время их возвращения в пункты постоянного базирования.

Что же касается "Североморска", то его экипаж сейчас находится в дальнем походе по Арктике. БПК недавно участвовал в совместных учениях с пограничным сторожевым кораблем "Полярная звезда" неподалеку от архипелага Земля Франца-Иосифа. А теперь держит курс на юго-запад.

Очередной арктический поход "Североморска" начался 10 августа и продлится около двух месяцев. За это время корабль пройдет по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах Северного морского пути. Сообщалось, что этот поход в ВМФ спланировали в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России в Арктике.

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