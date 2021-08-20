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20.08.2021,  
11:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Началось проектирования тяжелого ударного дрона "Гром"

Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Компания "Кронштадт" приступила к эскизному проектированию тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Гром". В настоящее время ведется его проработка.

Фото: Группа компаний "Кроштадт" / kronshtadt.ru
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Как отметил генеральный директор компании Сергей Богатиков, специалисты продумывают разные варианты исполнения "Грома". Это может быть и самостоятельное действие и в паре с пилотируемым самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

"РГ" писала о том, что новый беспилотник будет действовать в связке с истребителями типа Су-35 и Су-57, а также управлять роем из десяти ударных дронов "Молния".

Впервые концепт дрона представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Тогда разработчики заявили, что "Гром" имеет массу семь тонн и полезную нагрузку около 500 килограммов. Он будет уничтожать ПВО неприятеля, выполнять другие боевые задачи.

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