Петербургские врачи спасли раненного гарпуном подростка

Врачи клиники Санкт-Петербургского Педиатрического университета спасли жизнь подростку, в которого одноклассник случайно выстрелил из ружья для подводной охоты. Ему сделали несколько операций. Мальчик остался жив.

ЧП произошло в Валдайском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба университета. 16-летний мальчик с одноклассниками праздновали окончание 9-го класса на загородной базе отдыха. Подростки решили заняться подводной охотой, в результате гарпун случайно попал юноше в живот.

Сразу вызвали скорую помощь, медики связались с коллегами из Петербурга. Там подготовили бригаду и встретили пациента. Как прокомментировал доцент кафедры хирургических болезней детского возраста университета, главный детский хирург Ленинградской области Андрей Иванов, такое ранение, само по себе, смертельное. Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то ребенок бы погиб менее чем за час. Но в данном случае кровотечение случилось в забрюшинное пространство - замкнутую полость. Сформировалась огромная гематома.

Врачи сделали подростку несколько диагностических процедур и хирургических вмешательств. В реанимации Илья провел полтора месяца. Врачам пришлось бороться и с массивным воспалительным процессом в забрюшинном пространстве.

Главный детский хирург Андрей Иванов добавил, что спасение ребенка - результат командной работы анестезиологов-реаниматологов, хирургов, других специалистов.

А Илью уже выписали, и он вернулся с мамой домой к отцу и младшим братьям.