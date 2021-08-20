Супругов задержали за ритуальное убийство в Ленинградской области

Семейная пара, причастная к к ритуальному убийству у станции Приозерск в Ленинградской области в 2016 году, задержана. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ.

Задержанные, по данным следствия, вступили в преступный сговор с другой супружеской парой, которую СМИ уже назвали "московскими сатанистами". Те обвиняются в ритуальном убийстве, совершенном в 2016 году в Карелии. Муж, намереваясь принести в жертву свою знакомую, ударил ее ножом. От полученных ранений она скончалась.

"Московские сатанисты" были арестованы ранее, им предъявлено обвинение в совершении преступлений (убийство, покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Наркотики были обнаружены при обыске по месту жительства пары в городе Балашиха Московской области.

В ходе расследования установлена причастность супругов из Балашихи к другому ритуальному убийству - уже на территории Ленобласти. На этот раз жертву им помогла найти семейная пара, которую задержали сейчас.

Жертвой стал мужчина. В лесном массиве вблизи станции Приозерск соучастники сначала его избили, а затем, как сообщает СК, "с помощью ножа совершили убийство". Во время осмотра места происшествия следователи и криминалисты обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.