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20.08.2021 16:18
Рубрика: Власть

В Балтийске подняли флаг ВМФ на новейшем корабле противоминной обороны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Балтийске прошла торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага России на новейшем корабле противоминной обороны "Георгий Курбатов".

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Базовый тральщик проекта 12700 был построен для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабль успешно завершил комплекс государственных испытаний в морских полигонах на Балтике.

"Георгий Курбатов" станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России по плану их активного переоснащения. Базовые тральщики этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными", которые такой корабль может обнаруживать не только в воде, но и в морском грунте.

Новый корабль способен использовать традиционное тральное вооружение, но его современное оснащение существенно расширяет возможности. На телеуправляемых и автономных подводных аппаратах предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций. Главный командный пункт представляет собой автоматизированную систему управления противоминными действиями.

У кораблей этого проекта, подчеркнули в пресс-службе, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Он намного легче стальных корпусов, а главное - прочнее, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

В церемонии первого подъема Андреевского флага участвовали представители командования флота, судостроители и личный состав нового корабля. Хотя ритуал состоялся в главной базе Балтийского флота, служить "Георгию Курбатову" предстоит на Черноморском флоте. Из Балтийска он отправится к месту постоянного базирования.

Справка "РГ"

Водоизмещение корабля противоминной обороны проекта 12700 - 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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