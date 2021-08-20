В Петербурге вышла книга о ленинградских рок-героях

В Санкт-Петербурге выходит книга Владимира Рекшана "Ленинградское время. Исчезающий город и его рок-герои". Автор - писатель, музыкант и основатель рок-группы "Санкт-Петербург", спортсмен и директор музея "Реалии Русского рока".

В книге, выпущенной издательством "Бомбора", собраны истории богемного Ленинграда 1960-80-х годов, рассказывается о петербургском андеграунде, о первых советских хиппарях, ленинградской рок-музыке и о самом городе. Городе, которого больше нет.

"Ленинградское время" - скорее личная история автора, вместившая в себя целую эпоху и отразившая жизнь ленинградцев второй половины ХХ века. Здесь и общественные бани, и первомайские демонстрации, перенаселенные коммуналки и тотальный дефицит, расцвет андеграунда и культ советского спорта.

Рекшан, вхожий в литературные круги советского Ленинграда, был, кроме того, завсегдатаем Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна. Здесь выступали юный Цой, артистичный Кинчев, приехавший из Башкирии Шевчук, Бутусов, Башлачев и десятки чуть менее известных музыкантов, чья судьба сложилась иначе, но чьи имена навсегда вписаны в историю русской рок-музыки.

Рекшан вспоминает, что весной 1982 года, когда он впервые пришел в Рок-клуб на концерт, о будущих музыкальных потрясениях и речи не шло. Тогда зал Дома народного творчества предназначался для театральных постановок, и отличались клубные концерты отвратительным звуком. А добрую половину концертов народ проводил в буфете, где продавалось пиво, кофе и мелкая закуска.

"У каждого поколения свой Ленинград-Петербург - он медленно и неукоснительно проваливается в топи, из которых вырос. Он есть еще, и его уже нет. Говоря о Ленинграде, я невольно сбиваюсь к событиям собственной жизни. Возможно, воспоминания тем и ценны - свидетельством современника описываемых событий и их участника", - раскрывает писатель основную канву книги.

Чем можно было заняться в Ленинграде 60-80-х? Тайно собирать коллекцию "пластов" - так в то время называли пластинки. С осторожностью (иначе можно было загреметь в милицию) разживаться у приезжих финнов, или "фиников", как их называли ленинградцы, джинсами и пуссерами. Посетить танцы в ДК работников связи, посидеть на "треугольнике" - скамейках напротив Адмиралтейства - и послушать, как под гитару поют местные "битлаки". И то - до первой встречи с милицейским патрулем.

- После смерти Брежнева в 1982 году в стране началось некоторое оживление, - пишет автор. - "Андроповские соколы" вылавливали днем посетителей кинотеатров, пытаясь разоблачить в них тунеядцев и прогульщиков. Народные дружинники и в общественные бани, где и среди голых советских граждан, наслаждающихся пивом и паром, они пытались найти асоциальных бездельников и врагов родины.

В то время литературная, музыкальная и художественная элита любила собираться в знаменитом кафе "Сайгон" - кафетерии гостиницы "Москва" на углу Невского и Литейного. Известный литературный критик Виктор Топоров так вспоминал происхождение его названия: "Там то разрешали, то запрещали курить внутри… В период, когда курение было запрещено, две девушки достали сигареты, к ним подошел милиционер и сказал: "Что вы тут делаете? Безобразие! Какой-то "Сайгон" устроили".

Название прижилось. Там бывали Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Борис Гребенщиков, жившие неподалеку. А философ и художник Боб Кошелохов, умерший этим летом от ковида, вообще жил напротив и запросто мог зайти на тусовку в домашних тапочках. Дух ленинградского общепита был пропитан разговорами о литературе и кино, музыке и театре.

Вместе с автором вы сможете прогуляться по аутентичным улицам советского Ленинграда, мысленно пробраться в тайные андеграундные ленинградские места, неожиданно встретить Ринго Старра на улице Маяковского, узнать, как можно было продать советскому издателю рукопись и попасть в дорогой ресторан без очереди. Читатели познакомятся со знаковыми персонажами городской богемы тех времен и узнают о злободневных для того поколения событиях от непосредственного участника событий.