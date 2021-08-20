Глава Адыгеи в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона

Глава РА Мурат Кумпилов провел "прямую линию". Тему диалога сформировали сами жители Адыгеи. Всего поступило около 1,5 тысячи обращений в колл-центр - по электронной почте и через социальные сети. Вопросы принимались и во время прямой линии.

"Данный формат для нас не новый. Тон в этом задает глава государства, который ежегодно общается с гражданами страны в формате прямой линии. Кроме того, в 2019 году мы уже проводили прямую линию с жителями республики. В целом обращениям гражданам мы уделяем большое внимание, используем для этого различные платформы обратной связи, в том числе социальные сети, ЦУР", - отметил в начале программы Мурат Кумпилов.

Во время прямой линии за 2,5 часа телевизионного эфира глава РА ответил на 69 вопросов, которые чаще всего задавались. Они касались самых разных сфер жизни: развития инфраструктуры, благоустройства территории, повышения уровня жизни, качества медицинской помощи, сохранения экологии, оказания материальной помощи и др.

По-прежнему значимой для жителей остаются темы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Мурат Кумпилов поблагодарил жителей, проявивших ответственность в вопросах вакцинации. Руководитель республики отметил, что это - самый эффективный способ сохранить жизнь и здоровье людей.

Он также рассказал об организации лечения людей с другими заболеваниями. По словам Мурата Кумпилова, задача повышения качества медицинской помощи решается в рамках нацпроектов, программы модернизации первичного звена здравоохранения и других программ. Глава Адыгеи ответил и на поступивший вопрос о медицинских кадрах, поручив разобраться по поводу сокращения ставки врача-эндоскописта в городской поликлинике.

"Вопрос медицинских кадров для нас приоритетный. Да, мы закупаем современное оборудование, строим ФАПы, новые поликлиники, мобильную медицинскую технику. Но все это не принесет ожидаемого результата, если не будет грамотных специалистов. Безусловно, мы в них крайне заинтересованы. Поэтому выделяем квоты для студентов-целевиков в ведущие медицинские вузы страны, совершенствуем базу нашего медколледжа и медицинского института МГТУ. По озвученному вопросу я поручу провести проверку", - сказал Мурат Кумпилов.

Ряд проблем был решен еще до прямой линии.

Поднимались проблемы как частного, так и общественного характера, к решению которых приступили незамедлительно, поскольку к работе прямой линии были подключены руководители министерств, районных администраций. Значительная часть таких обращений касалась развития населенных пунктов, ремонта дорог, модернизации инженерной инфраструктуры.

Большой объем работ будет проведен в рамках новой программы газификации республики, в том числе для выполнения поручения президента России по доведению газа до границ участка граждан. Последовательно ведется работа и с ПАО "Россети Кубань", о которой Мурат Кумпилов рассказал в ответе на вопросы о дефиците энергомощностей - много обращений было связанно со скачками напряжения. Для решения этой проблемы до 2023 года будет направлено 4,2 миллиарда рублей на развитие электросетевого комплекса Адыгеи.

Эта работа повлияет не только на улучшение электроснабжения и повышение уровня газификации в населенных пунктах республики, но и на развитие экономики, строительство жилья, социальных объектов, привлечение инвестиций. А за этим - создание новых рабочих мест. Данная проблема также поднималась во многих обращениях жителей.

Глава Адыгеи рассказал о крупных проектах, благодаря которым может измениться структура экономики. Прежде всего, это создание индустриального парка в Тахтамукайском районе, который станет площадкой для размещения большого числа производств. Еще одна точка роста - экокурорт "Лагонаки", где появится около двух тысяч новых рабочих мест. Рассказывая об этом проекте, глава Адыгеи уделил отдельное внимание ответу на вопрос о сохранении природы и экологии.

Также Мурат Кумпилов рассказал о дальнейшей поддержке молодых семей, предоставлении жилья детям-сиротам, создании инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Много обращений связано с реконструкцией дорог и тротуаров в Майкопе, а. Новая Адыгея, Энеме, Яблоновском и в других населенных пунктах. Прозвучала просьба установить лавочки вдоль тротуара, ведущего в х. Гавердовский. Поднималась тема отлова и чипирования бродячих собак. Поступили и жалобы на работу общественного транспорта. По вопросу о новой остановке в микрорайоне Черемушки уже найдено решение, вскоре она будет установлена.

Отвечая на вопрос о том, когда будет разгружена от транспорта улица Хакурате в Майкопе, глава Адыгеи дал обстоятельный ответ об этапах строительства транспортной развязки вокруг Майкопа и о реконструкции самой улицы. Кроме того, возведение еще одной транспортной развязки началось с целью снижения транспортного потока в Энеме. Планируется и строительство развязки недалеко от поселка Яблоновского. В целом Адыгея находится в лидерах по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", что дает возможность увеличивать объемы работ.

В ходе общения с жителями были затронуты и вопросы благоустройства населенных пунктов республики. К примеру, Мурат Кумпилов поручил проверить, насколько обоснованно спилены деревья на улице Комсомольской в Майкопе. "Мы ценим, что наш город, наша республика являются зелеными, и обязуем ответственных лиц восполнять все потери", - сказал он и также дал ряд поручений по благоустройству пгт Яблоновского, а. Новая Адыгея, ст. Даховской, ст. Кужорской, а. Козет и других населенных пунктов. Мурат Кумпилов подчеркнул, что в рамках перехода на комплексное развитие территорий при создании новых микрорайонов будут решаться вопросы строительства социальных объектов, инженерных сетей и озеленения, благоустройства.

Глава Адыгеи также обратил внимание на важность инициативы со стороны самих жителей в развитии своих городов, аулов, станиц и призвал руководителей министерств, муниципалитетов, предприятий с уважением относиться к труду людей, а также поручил мотивировать и поощрять заслуженных жителей, граждан, внесший свой вклад в развитие республики. С этой темой тоже были связаны обращения граждан. Слова поддержки и благодарности за существенные преобразования в республике поступили и в его адрес.

По словам Мурата Кумпилова, многие крупные проекты реализуются благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития РА. Среди них - укрепление правого и левого берега р. Белой и новая зона отдыха на территории у городского парка. Это обеспечит противопаводковую безопасность и расширит прогулочную территорию парка. На контроле и вопросы реконструкции городского бассейна, а также пешеходного моста.

Впоследствии горпарк и территория Мэздах будут объединены композиционным решением. Сейчас идет работа над проектом благоустройства территории Мэздах. В лесопарковой зоне общей площадью 435 гектаров планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки. Будут отведены места для пикника, установлены беседки. Это будет не только новый туристический объект, но и объединенная зона для развития здорового образа жизни, место для семейного, а также активного отдыха жителей и гостей республики.

Подводя итоги прямой линии, глава Адыгеи отметил важность обратной связи с жителями региона. По словам Мурата Кумпилова, по всем поступившим вопросам будут даны поручения руководителям муниципалитетов, структурных подразделений Кабмина РА. В целом все озвученные на прямой линии обращения взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения.