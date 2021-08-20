Ялта и Керчь в третий раз откроют фестиваль "Крымская театральная осень"

В Крыму пройдет фестиваль национальных театров России "Крымская театральная осень". С 3 по 10 сентября в Ялте и Керчи покажут восемь постановок, объединенных одной темой - "Возвращение в любовь". Спектакль с таким названием и откроет программу.

Старт третьему фестивалю даст его бессменный организатор - петербургский Театр-фестиваль "Балтийский дом". Гости Ялтинского театра имени Чехова 3 сентября увидят спектакль на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко. "Возвращение в любовь" - постановка о юности композитора и поэта, которая пришлась на легендарные "шестидесятые", о любви и поисках счастья. А 5 сентября премьеру представят и в Керчи, в Керченском дворце культуры "Корабел".

Впервые в афише - три национальных и русских театра из Бурятии, Дагестана и Кабардино-Балкарской Республики. Государственный Бурятский академический театр драмы имени Намсараева выбрал спектакль режиссера Олега Юмова "Старик и море", Кабардинский государственный драматический театр имен Али Шогенцукова представит одну из самых ярких кавказских комедий "Ханума", а Республиканский Русский драматический театр имени Горького из Махачкалы - "Домик на окраине" по пьесе Алексея Арбузова.

Гостей фестиваля, кроме того, ждут постановки "Машина едет к морю" (Национальный театр Карелии), "Когда зажгутся фонари" (Большой драматический театр имени Качалова, Татарстан), "Чейнеш" (Национальный драматический театр имени Кучияк, Горно-Алтайск). Закроет "Крымскую театральную осень" еще одна музыкальная работа - "Оркестр" Русского академического театра имени Вахтангова из Владикавказа.

"Крымская театральная осень" проходит на Черноморском побережье с 2019 года. Первый фестиваль был посвящен русской классической литературе, второй - 75-летию Великой Победы. За два года свои спектакли на крымской сцене показали 20 театров из 19 республик России, посмотрели их более 13 тысяч зрителей.