На Кубани школа и детсад не откроются 1 сентября из-за стихии

На Кубани два образовательных учреждения не откроются 1 сентября из-за прошедшего удара стихии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Коррекционная школа в Анапе и детский сад в селе Дефановка Туапсинского района не смогут принять детей 1 сентября, - сообщила вице-губернатор по соцвопросам Анна Минькова. - Серьезный урон учебным заведениям нанесла стихия. Повреждено оборудование пищеблоков и учебных классов.

Замглавы региона отметила, что восстановление детского сада № 11 идет полным ходом и завершится в течение месяца, а в школе № 27 ситуация сложнее - там несколько раз откачивали воду. Теперь необходимо время, чтобы приступить к работам. Детей будут возить в ближайшую школу.

Как уточнили в пресс-службе администрации Анапы, в школе № 27, расположенной в курортном анапском поселке Джемете, работала комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией.

"Практически вся территории учебного заведения сейчас покрыта слоем воды, которая в разгар стихии поднималась почти на метр, - говорится в сообщении. - Такого не было за всю историю учреждения".

- В целом, в результате ЧС пострадал 41 объект системы образования, - заключила Анна Минькова. - Во всех, кроме вышеназванных двух, учебный год начнется традиционно 1 сентября. На восстановление потребовалось 80 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сотрудники продолжают ликвидировать потопления в четырех районах Кубани.

"За последние сутки в зонах подтопления на территории Краснодарского края откачана вода из 102 частных домовладений и 201 придомовой территории, - объяснили в ведомстве. - Всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах".