На международном фестивале Koktebel Jazz Party выступят 12 коллективов

В Крыму открылся XIX международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, главным немузыкальный лозунг которого в 2021-м - Covid-free. На нем выступят 12 джазовых коллективов, в том числе музыканты из США и Италии.

- Количество зрителей ограничено, находиться на территории фестиваля можно быть только в масках, все участники пресс-конференции были вакцинированы, - рассказал президент и бессменный организатор фестиваля журналист Дмитрий Киселев. - В зале будет только 300 человек. Роспотребнадзор нам разрешал 500, но мы решили все же быть осторожнее и сократили число. 300 зрителей будут рассажены в шахматном порядке - ведь нельзя выступать перед совсем пустым залом. Даже для VIP-персон не будет специальных угощений, только вода. Просим не снимать с лица маски, не обниматься - ведь можно как-то иначе выразить наши чувства.

Из-за действующих в Крыму ограничений концерты в этом году будут проводиться только на одной главной площадке. А заканчиваться концерты будут в 23 часа - так требует Роспотребнадзор. Правда, выступления музыкантов будут транслироваться онлайн на нескольких информационных площадках.

За предыдущие 18 фестивалей в Коктебеле выступили более 200 коллективов. А после возвращения Крыма в состав России и введения против полуострова многочисленных санкций каждый год становится интригой: кто же из зарубежных музыкантов не побоится политического давления и выступит в Крыму на этот раз?

- Мы не сообщаем заранее имена иностранных исполнителей, потому что помним, как запугали группу Die Fazz, и они не приехали сюда во второй раз, - пояснил Киселев.

В этот раз на сцене Коктебеля выступит группа Sasha`s Bloc, основной костяк которой - из Лос-Анджелеса, а два музыканта - из России. Продюсер - Александр Гершман.

- У нас такая совместная коллаборация, - рассказала певица группы Екатерина Готлиб. - В Лос-Анджелесе написаны песни и сделаны аранжировки. Вся дюжина - это все великолепные музыканты, особенно вокалисты Майя Сайкс и Лаванс Колли. Майя - победительница "Голоса-2016" в Лос-Анджелесе.

Во время фестиваля возле местной школы высадят "джазовую аллею". Причем, у каждого дерева будет свое имя - название джаз-хита, или же фамилия кого-то из отцов-основателей фестиваля. Сохранится и традиция передавать заработанные на фестивале средства на благотворительность.

- В этом году зрителей будет мало, но все, что мы заработаем в этом году, будет передано для нужд Коктебеля, - отметил Дмитрий Киселев.

Кроме Sasha`s Bloc, в первый день фестиваля планируется выступление групп "Музыкальная дуэль" (Даниил Крамер - Валерий Гроховский), "Уральский диксиленд" Игоря Бурко, а также Алексея Кортнева и квинтета Павла Тимофеева с программой "Нес"Jazz"ный Случай".