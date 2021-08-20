На международном фестивале Koktebel Jazz Party выступят 12 коллективов

Новости

Путин встретится с Токаевым и посетит Нижний Новгород 15:36
В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей 15:35
Минобороны передаст Амурской области 5 плавающих транспортеров 15:33
МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет 15:31
Гидрометцентр предупредил о приближении холодной тропосферной ложбины 15:30
Президент Беларуси вручил награды представителям силовых ведомств 15:28
Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон 15:20
Против трех участников драки в Одинцово возбуждено уголовное дело 15:09
Посол: Египет безопасен для российских туристов 15:04
Путин подарил Меркель букет цветов 15:00
Выявленный в Перу штамм коронавируса "лямбда" зафиксирован в Австрии 14:56
Баженов считает назначение Карпина хорошим вариантом для сборной 14:43
Виноградари и виноделы просят не торопиться с ценовыми прогнозами на вино 14:33
Росгвардейцы обеспечат порядок в Москве в сентябрьские праздники и на выборах 14:33
Ученые доказали, что можно создать вакцину против всех коронавирусов 14:20
В вузы Беларуси зачислено более 48 тысяч абитуриентов 14:17
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России 13:53
Статус "Московская медсестра" могут получить медики из регионов 13:45
Свердловчанину грозит пожизненный срок за убийство из-за 500 рублей 13:43
На Камчатке турист сорвался с вулкана Толбачик 13:43
ООН приостановила гуманитарную помощь Афганистану 13:38
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах 13:36
Глава кабмина КР пригласил премьер-министра России посетить Киргизию 13:23
На Украине на машину упал флагшток за 22 миллиона рублей 13:16
В "сухих" российских регионах будут искать подземные воды 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 14:46
Рубрика: Культура

На международном фестивале Koktebel Jazz Party выступят 12 коллективов

Текст: Олег Широков (Симферополь)
В Крыму открылся XIX международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, главным немузыкальный лозунг которого в 2021-м - Covid-free. На нем выступят 12 джазовых коллективов, в том числе музыканты из США и Италии.
Фото: Олег Широков/ РГ Фото: Олег Широков/ РГ
Фото: Олег Широков/ РГ

- Количество зрителей ограничено, находиться на территории фестиваля можно быть только в масках, все участники пресс-конференции были вакцинированы, - рассказал президент и бессменный организатор фестиваля журналист Дмитрий Киселев. - В зале будет только 300 человек. Роспотребнадзор нам разрешал 500, но мы решили все же быть осторожнее и сократили число. 300 зрителей будут рассажены в шахматном порядке - ведь нельзя выступать перед совсем пустым залом. Даже для VIP-персон не будет специальных угощений, только вода. Просим не снимать с лица маски, не обниматься - ведь можно как-то иначе выразить наши чувства.

Фото: Пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом"
Ялта и Керчь в третий раз откроют фестиваль "Крымская театральная осень"

Из-за действующих в Крыму ограничений концерты в этом году будут проводиться только на одной главной площадке. А заканчиваться концерты будут в 23 часа - так требует Роспотребнадзор. Правда, выступления музыкантов будут транслироваться онлайн на нескольких информационных площадках.

За предыдущие 18 фестивалей в Коктебеле выступили более 200 коллективов. А после возвращения Крыма в состав России и введения против полуострова многочисленных санкций каждый год становится интригой: кто же из зарубежных музыкантов не побоится политического давления и выступит в Крыму на этот раз?

- Мы не сообщаем заранее имена иностранных исполнителей, потому что помним, как запугали группу Die Fazz, и они не приехали сюда во второй раз, - пояснил Киселев.

В этот раз на сцене Коктебеля выступит группа Sasha`s Bloc, основной костяк которой - из Лос-Анджелеса, а два музыканта - из России. Продюсер - Александр Гершман.

- У нас такая совместная коллаборация, - рассказала певица группы Екатерина Готлиб. - В Лос-Анджелесе написаны песни и сделаны аранжировки. Вся дюжина - это все великолепные музыканты, особенно вокалисты Майя Сайкс и Лаванс Колли. Майя - победительница "Голоса-2016" в Лос-Анджелесе.

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
В Севастополе гастроли Мариинского театра начались с гала-концерта

Во время фестиваля возле местной школы высадят "джазовую аллею". Причем, у каждого дерева будет свое имя - название джаз-хита, или же фамилия кого-то из отцов-основателей фестиваля. Сохранится и традиция передавать заработанные на фестивале средства на благотворительность.

- В этом году зрителей будет мало, но все, что мы заработаем в этом году, будет передано для нужд Коктебеля, - отметил Дмитрий Киселев.

Кроме Sasha`s Bloc, в первый день фестиваля планируется выступление групп "Музыкальная дуэль" (Даниил Крамер - Валерий Гроховский), "Уральский диксиленд" Игоря Бурко, а также Алексея Кортнева и квинтета Павла Тимофеева с программой "Нес"Jazz"ный Случай".

В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"
Игорь Бутман: Настоящий джаз - музыка для самой широкой аудитории
Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"