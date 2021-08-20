Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом погиб один человек и пострадали 10

На трассе Сальск - Яшалта в Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и вахтовый микроавтобус "Газель". В результате пострадали и были госпитализированы 11 человек, в том числе один ребенок, однако позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД, по предварительным данным, водитель Nissan Tiida потерял управление при выходе из поворота на мокрой дороге и вылетел на "встречку", где столкнулся с "Газелью".

В легковом автомобиле находились пять человек, в микроавтобусе - шестеро. 10 пострадавших, в том числе 11-летняя девочка, остаются в больнице, их состояние уточняется.