Россияне и сербы почтили память героев Сталинградской битвы

Участники уникального международного спортивно-туристического проекта "Невероятные 10110 километров России", проходящего под эгидой Русского географического общества (РГО), сделали остановку в городе-герое Волгограде и возложили цветы к могилам тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над фашизмом.

В интервью "Российской газете" идейный вдохновитель этого уникального мероприятия - советник директора Центра РГО в Сербии Вячеслав Еремеев подчеркнул, что все человечество узнало об этом городе в годы Великой Отечественной войны, когда он назывался Сталинградом.

"Слава была завоевана неимоверными усилиями наших солдат и офицеров во время Сталинградской битвы - одной из самых кровопролитных в истории человечества, - напомнил он. - Победа здесь Красной армии ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне, вселила веру в то, что окончательная Победа тоже будет за нами. Мы вместе с сербскими друзьями с гордостью и честью, преклонив колени, сегодня отдали дань памяти каждому погибшему в Великую Отечественную войну".

Еремеев сообщил, что сейчас продолжается второй этап "Невероятных 10110 километров России" - мототуристический: 10 тысяч километров (не менее) от Севастополя до Владивостока. "На мотоциклах через всю Россию за 10 дней", - указал он. Ранее успешно был преодолен заплыв на открытой воде.

Фото: Александр Борисов

Между тем корреспонденту "РГ" удалось пообщаться и с советником президента РГО по международным вопросам Сергеем Катиковым, который пояснил, что из себя представляет спортивно-туристический проект "Невероятные 10110 километров России".

"Это испытание для сильных духом и возможность попробовать свои силы в одном или нескольких этапах, в ходе которого участники получат невероятный сплав впечатлений и преодоления, - рассказал Сергей Катиков. - Это обзорная мотоэкскурсия по России протяженностью около 10000 километров за 10 дней от Севастополя до Владивостока. Это 13 дней для тех, кто решится на все три этапа, прожитых в едином стремлении, в компании близких по духу, следуя девизу - "Дышу ветром, живу дорогой". Это путешествие с невероятной динамикой изменений стихий, природы, часовых поясов, ландшафта и этносов. Краткие, но очень яркие встречи в пути, познание себя в новом сочетании условий. Узнавая Россию - мы познаем себя и раздвигаем привычные границы своих возможностей. Познавшие соль моря и соль дорог - так можно сказать об участниках проекта. Это новые встречи в процессе тренировок и прохождения новых маршрутов, возможность обрести друзей из России, Сербии и других стран".