В Крыму выказали готовность "с радостью" принять Зеленского в СИЗО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы прекратить "рычать" на крымчан, говоря о якобы неизбежном возвращении полуострова под юрисдикцию Киева. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал первый вице-спикер парламента РК Ефим Фикс.

Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть якобы с радостью будут принимать на полуострове, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь". По словам Фикса, в республике с удовольствием принимают гостей, которые прибывают "без камня за пазухой и агрессии".

- Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни, - заверил он.

Но тех, кто намерен прийти в Крым "с мечом", на полуострове, по словам парламентария, "с радостью" примут в СИЗО и тюрьмах.

- Мы с удовольствием предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть, - иронично заметил первый зампред Госсовета региона. - Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, крымчан и Россию.