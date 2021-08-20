В Севастополе затонул пассажирский катер

Во время шторма в Севастополе перевернулся и затонул прогулочный катер с пассажирами. Об этом сообщили сегодня в городском Центре гражданской защиты.

Сообщение о ЧП поступило днем 19 августа. Требовалась помощь людям из катера, потерпевшего бедствие на внешнем рейде в Ленинском районе Севастополя. На помощь были высланы спасательный катер и аварийно-спасательный автомобиль.

- Спасатели эвакуировали троих человек на борт катера. Еще один самостоятельно доплыл к берегу, где его встретили спасатели, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Четырех пострадавших передали бригаде скорой помощи.

Сообщается, что в спасательных работах также участвовала служба пожаротушения ГУ МЧС России по Севастополю, которая координировала действия экстренных служб.