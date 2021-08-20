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20.08.2021 13:15
Рубрика: Общество

В "сухих" российских регионах будут искать подземные воды

Текст: Евгения Думанская

На 2022 год запланировано начало разведки подземных запасов воды в регионах, которые испытывают дефицит, рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как он пояснил, с дефицитом воды столкнулись Крым, Оренбургская, Саратовская, Курганская, Владимирская области, и нужно поддержать регионы, у которых очень низкий баланс. Поэтому со следующего года планируется начать разведку запасов, чтобы в два раза увеличить баланс к 2024 году.

"Много регионов, у которых баланс по воде не соответствует тем желаниям и потребностям, которые у них есть", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Крым столкнулся с острой нехваткой воды, однако в июле благодаря обильным осадкам все хранилища оказались заполнены, и теперь воды хватит еще и на 2022 год. Как рассказали в Росгеологии, по предварительным данным, под дном Азовского моря могут быть запасы подземных вод.

В регионах Общество Природа Экономика ЖКХ Правительство Минприроды Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Республика Крым ПФО Оренбургская область ПФО Саратовская область УрФО Курганская область ЦФО Владимирская область

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