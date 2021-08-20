В Волжском завели дело на аквапарк, куда не пустили ребенка-аутиста

Роспотребнадзор возбудил административное дело на предпринимателя, предоставляющего услуги аквапарка в городе Волжском Волгоградской области, сотрудники которого отказались впускать семью, один из детей в которой имеет инвалидность.

Инцидент произошел 2 августа. Отказ аквапарк мотивировал тем, что поведение ребенка якобы угрожает жизни и здоровью посетителей и самому малышу.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области классифицировало действия сотрудников учреждения, как нарушение ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ - отказ потребителю в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности.

Как писала "РГ", мама мальчика также написала заявление в прокуратуру города. Ведомство организовало проверку и вынесло решение о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководство и собственник аквапарка согласились компенсировать моральный вред семье ребенка-инвалида.