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20.08.2021 08:10
Рубрика: Общество

Дети с Ямала будут бесплатно изучать языки за границей

Текст: Елена Мационг

Поехать изучать иностранные языки за рубеж сможет любой талантливый ямальский школьник.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Одно условие, программа языковых стажировок за рубежом заработает после того, как будут сняты ограничения, связанные с пандемией. Изучать иностранный смогут подростки от 14 до 16 лет, победившие во всероссийских и региональных олимпиадах школьников. Кроме того, такую возможность предоставят детям из многодетных и малоимущих семей. Важно только, чтобы у них были пятерки по иностранному.

Предполагается, что подростки отправятся в летние лагеря с интенсивным изучением языков на Кипре и в Китае. Потом географию планируют расширить. Все поездки будут полностью оплачиваться из регионального бюджета.

Между тем

47 самых талантливых педагогов Ямала до 30 лет и с опытом работы меньше года получили гранты в 600 тысяч рублей. Все они победили в региональном конкурсе "Я новый учитель Ямала". В отборе принимали участие 86 учителей из самых разных городов России.

Первого сентября педагоги прибудут на работу в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Надымский, Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы.

На полученные деньги молодые учителя внедрят индивидуальный инновационный проект в образовании. Отметим, что и учреждения, в которых работают победители конкурса, также получат гранты в 300 тысяч рублей на приобретение оборудования для реализации индивидуальных программ.

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