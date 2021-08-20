Дети с Ямала будут бесплатно изучать языки за границей

Поехать изучать иностранные языки за рубеж сможет любой талантливый ямальский школьник.

Одно условие, программа языковых стажировок за рубежом заработает после того, как будут сняты ограничения, связанные с пандемией. Изучать иностранный смогут подростки от 14 до 16 лет, победившие во всероссийских и региональных олимпиадах школьников. Кроме того, такую возможность предоставят детям из многодетных и малоимущих семей. Важно только, чтобы у них были пятерки по иностранному.

Предполагается, что подростки отправятся в летние лагеря с интенсивным изучением языков на Кипре и в Китае. Потом географию планируют расширить. Все поездки будут полностью оплачиваться из регионального бюджета.

Между тем

47 самых талантливых педагогов Ямала до 30 лет и с опытом работы меньше года получили гранты в 600 тысяч рублей. Все они победили в региональном конкурсе "Я новый учитель Ямала". В отборе принимали участие 86 учителей из самых разных городов России.

Первого сентября педагоги прибудут на работу в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Надымский, Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы.

На полученные деньги молодые учителя внедрят индивидуальный инновационный проект в образовании. Отметим, что и учреждения, в которых работают победители конкурса, также получат гранты в 300 тысяч рублей на приобретение оборудования для реализации индивидуальных программ.