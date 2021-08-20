На челябинских и курганских трассах ограничили движение из-за жары

Движение большегрузов на федеральных трассах, которые пролегают по территории Челябинской и Курганской областей, ограничено из-за экстремальной жары, продолжающейся в регионе.

По прогнозам, в ближайшие дни в светлое время суток воздух прогреется до 32 градусов и более. Чтобы не повредить дорожное покрытие, вводится временное ограничение для тяжеловесных груженых машин на участках дорог федерального значения М-5 "Урал", А-310 (Челябинск - Троицк), Р-254 "Иртыш" и Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган). Точный список размещен на портале ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Ограничение вводится на сегодня, с полудня до семи вечера по местному времени. Подрядчики будут проливать проезжую часть, для регулирования движения привлечены подразделения ГИБДД.

Между тем

По информации Уральского гидрометцентра, погода останется неизменной в ближайшие двое суток. К выходным ожидается усиление южного ветра, но в целом сухая и аномально жаркая погода сохранится в большинстве районов Свердловской, Курганской, Челябинской областей до 23-24 августа.

По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, температура воздуха в этот период ночью составит 12-17 градусов, а днем - 27-33 градуса. В середине следующей недели погода изменится - обещают дождь.