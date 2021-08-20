На Урале бизнесмен промахнулся на охоте и застрелил знакомого

В Свердловской области расследуют обстоятельства трагического случая на охоте. По данным правоохранительных органов, вечером 18 августа в лесу недалеко от поселка Красный в Верхней Пышме местный предприниматель промахнулся, стреляя по уткам, и убил знакомого охотника.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр, подозреваемый не убедился в безопасности своих действий, выстрелил из дробовика в сторону летящей птицы, а попал в шею приятелю - он умер на месте.

Сообщение о ЧП поступило в ОВД в 21.00. Бизнесмен сам рассказал сотрудникам полицейским, как все произошло.

По информации руководителя пресс-службы главка МВД области Валерия Горелых, ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, из которого был сделан роковой выстрел, официально зарегистрировано.