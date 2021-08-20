Переносят ли российские летучие мыши коронавирусную инфекцию

Уже полтора года летучие мыши, сами о том не подозревая, находятся в опале. Их и раньше в чем только не обвиняли, а с распространением COVID-19 вовсе записали во вредители вселенского масштаба. Законно ли это, корреспондент "РГ" разбирался с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета Марией Орловой, единственным в России специалистом по паразитам летучих мышей.

С позапрошлого года репутация летучих мышей подмочена основательно. Заслуженно им досталось?

Мария Орлова: На протяжении веков летучая мышь в нашей культуре числится среди отрицательных персонажей. Но на Востоке, например, это символ благополучия: в Японии ее изображают на разных предметах, в Китае и вовсе едят.

К сожалению, с летучими связывают большое количество инфекций, что вполне логично: чем больше видов содержит группа хозяев, тем больше паразитов, включая инфицированных, на них кормится. А рукокрылые - второй по величине отряд класса млекопитающих после грызунов.

Новая коронавирусная инфекция действительно ассоциирована с рукокрылыми, но не летучими мышами, маленькими зверьками, а крыланами из тропиков с метровым размахом крыльев.

Через мышек, обитающих в России, "корона" к человеку не передастся, ведь и ее возбудителя в них нет. Чего не скажешь про вирус бешенства и ряд бактериальных инфекций: бартонеллез, анаплазмоз, риккетсиоз, боррелиоз. Их переносчиками являются клещи, живущие на рукокрылых.

На всю Россию сейчас приходится около 50 видов летучих, причем их большая часть - краснокнижные. В Тюменской области в пределах десятка видов. Вот кого у нас много, так двухцветных кожанов, с которыми ассоциирован штамм бешенства, патогенный для людей.

Ученые сейчас активно изучают иммунитет рукокрылых. Важно понять, почему инфекция в их организме - всего лишь тлеющий очаг, как им удается довольно бодро переживать смертельные для нас болезни.

Предполагали ли вы, что летучая мышь когда-нибудь так удивит человечество?

Мария Орлова: Ожидать нечто подобное можно было, ведь эпидемии на рубеже XX-XXI веков породили именно рукокрылые: вирус Эбола и ближневосточный респираторный синдром стали результатом контактов с крыланами, атипичная пневмония - с подковоносами. Я считаю, что в передаче COVID-19 человеку определяющую роль сыграл рынок экзотических животных в Ухане - определенные слои китайского населения предпочитают пробовать что-то новое и неожиданное. А спрос, как известно, рождает предложение.

Из этого вывод: не надо трогать природу?

Мария Орлова: Надо всего лишь искать компромиссы и стараться жить с ней в согласии. С точки зрения природы вспышка заболевания, эпидемия - вполне обычная ситуация. Это случается в популяциях самых разных организмов. Как бы человек к этому не относился, это один из вариантов нормы. Я знаю директоров заповедников, которые запрещают тушить небольшие природные возгорания на вверенных им территориях, потому что экосистема должна справиться самостоятельно.

Правда, нынче это вышло из-под контроля…

Мария Орлова: Никто не ожидал, что вирус окажется настолько контагиозным. Но рано или поздно у нас сформируется иммунитет.