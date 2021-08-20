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20.08.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Свердловчанину грозит пожизненный срок за убийство из-за 500 рублей

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловский областной суд для рассмотрения поступили материалы по уголовному делу об убийстве из-за пяти сотен рублей. На скамье подозреваемых - местный житель, который в 2016 году насмерть забил знакомого, задолжавшего ему незначительную сумму.

Фото: СУ СУ РФ по Свердловской области
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Напомним, четыре года назад в ночь на третье июля фигурант с приятелем (ныне уже покойным) похитил в Карпинске молодого человека. Сообщники вывезли свою жертву в лес в районе поселка Сосновка, где заставили самому себе рыть могилу. В ней они впоследствии и похоронили убитого парня.

Об исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу.

По словам начальника пресс-службы главка МВД области Валерия Горелых, парень сказал матери, что едет работать в другой город, поэтому она какое-то время не волновалась, что он не выходит на связь. Однако после того, как сын не поздравил ее с днем рождения (такой забывчивости раньше за ним не водилось), она забила тревогу и обратилась в полицию.

Спустя время представителям МВД и Следственного комитета удалось разобраться в деталях преступления и выйти на след злоумышленников. Истлевшие уже останки убитого парня нашли "по наводке" одного из сообщников.

Местный житель 1994 года рождения обвиняется сразу по двум тяжким статьям: по 126 УК РФ за похищение, и по 105 - за убийство. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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