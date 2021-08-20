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20.08.2021 11:33
Рубрика: Общество

Ученые записали на видео, как COVID-19 поражает органы

Текст: Юлия Мякишева

Исследователи впервые записали на видео, как коронавирус в реальном времени перемещается из носа в легкие и мозг.

Фото: iStock
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В объективе камеры под микроскопом оказались мыши. Об этом говорится в исследовании научной группы из Йельского и Монреальского университетов. Препринт опубликован в журнале Immunity, а видео - на YouTube-канале одного из вузов.

В видео запечатлено, как инфекция перемещается в организме в течение шести дней: сначала попадает в нос, потом в легкие и другие органы. После попадания вируса в мозг мышь умирает. Как говорится в сообщении пресс-службы Йельского университета, у грызунов COVID-19 прошел тот же пусть, что и у человека с высокой вирусной нагрузкой.

Чтобы инфекцию можно было отследить, ее сделали люминесцентным. Усовершенствованный микроскоп помог отследить ее распространение вплоть до уровня отдельных клеток.

Также ученые показали, как введение антител из плазмы выздоровевших людей может предотвратить болезнь даже через три дня после заражения. Исследователи обнаружили, что когда мышам вводили антитела до заражения, коронавирус удавалось предотвратить полностью.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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По словам научного сотрудника лаборатории в отделе микробного патогенеза Йельского университета Прадипа Учила, визуализация заражения может быть использована для того, чтобы врачи могли быстро понять, будет ли лечение работать или нет, это сэкономит время. А также такой метод будет полезен в борьбе с этой и будущей пандемиями.

Другой соавтор исследования, доцент кафедры инфекционных заболеваний Йельской медицинской школы, Прити Кумар отметила: в рамках работы оказалось, что просто наличия антител для нейтрализации вируса недостаточно: нужно, чтобы они присутствовали в нужном месте в организме в нужное время. При этом обнаружилось, что есть антитела, которые могут призвать иммунную систему на помощь для устранения инфицированных клеток.

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