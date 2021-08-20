В каких российских городах живет больше всего блогеров

Первое место по количеству блогеров предсказуемо заняла Москва, второе - Екатеринбург, третье - Санкт-Петербург.

Исследователи пришли к выводу, что чаще всего блогерами становятся люди от 25 до 34 лет. Эта возрастная категория составляет 35 процентов от общего числа инфлюенсеров. Категория постарше, 35-44 года, тоже активна в соцсетях - их 25 процентов. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на агентство Research Me и платформу Perfluence.

Так, возглавляет десятку городов с наибольшим количеством блогеров Москва. Тут сосредоточено 26 процентов профессионалов ведения соцсетей. Екатеринбург на втором месте, тут таких набралось заметно меньше: девять процентов. Третий - Санкт-Петербург с шестью процентами. За ними следуют Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону.

Аналитики определили и самые популярные площадки для продвижения блога. Ими оказались Instagram (его предпочитает 42 процента респондентов), TikTok (30 процентов) и YouTube (19 процентов). Популярность среди блогеров и аудитории теряет Twitter, он оказался на последнем месте: его предпочли всего девять процентов из числа проголосовавших.