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20.08.2021 09:31
Рубрика: Общество

В каких российских городах живет больше всего блогеров

Текст: Анна Ласточкина

Первое место по количеству блогеров предсказуемо заняла Москва, второе - Екатеринбург, третье - Санкт-Петербург.

Фото: iStock
Опрос показал, сколько россиян хотят стать блогерами

Исследователи пришли к выводу, что чаще всего блогерами становятся люди от 25 до 34 лет. Эта возрастная категория составляет 35 процентов от общего числа инфлюенсеров. Категория постарше, 35-44 года, тоже активна в соцсетях - их 25 процентов. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на агентство Research Me и платформу Perfluence.

Так, возглавляет десятку городов с наибольшим количеством блогеров Москва. Тут сосредоточено 26 процентов профессионалов ведения соцсетей. Екатеринбург на втором месте, тут таких набралось заметно меньше: девять процентов. Третий - Санкт-Петербург с шестью процентами. За ними следуют Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону.

Аналитики определили и самые популярные площадки для продвижения блога. Ими оказались Instagram (его предпочитает 42 процента респондентов), TikTok (30 процентов) и YouTube (19 процентов). Популярность среди блогеров и аудитории теряет Twitter, он оказался на последнем месте: его предпочли всего девять процентов из числа проголосовавших.

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