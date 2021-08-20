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20.08.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле директор предприятия убил и сжег сторожа

Текст: Татьяна Воробьева (Свердловская область)

В Нижнем Тагиле задержали начальника местного предприятия, которое занимается добычей полезных ископаемых. Мужчину подозревают в жестоком убийстве подчиненного.

Жителю Приамурья дали пожизненный срок за убийство пенсионеров

По информации пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульги, 12 августа в лесу в районе 123 километра автодороги Екатеринбург - Серов водитель квадроцикла заметил сильно обгоревшие человеческие останки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Вскоре правоохранители вычислили и задержали подозреваемого - мужчину 1963 года рождения.

Несмотря на то, что тело явно пытались уничтожить, экспертам удалось взять отпечатки пальцев и по базе установить личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила, работающий на предприятии в поселке Чащино и живущий на этой территории.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, руководитель фирмы сразу попал под подозрение: сыщиков смутило то, что он не беспокоился о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже.

Когда проверили иномарку бизнесмена, в багажнике нашли характерные бурые пятна.

Фигурант рассказал, что между ним и сторожем в ночь на 11 августа разгорелся конфликт, который закончился убийством. Подозреваемый вывез тело подчиненного в лес и попытался сжечь.

Расследование продолжается. Максимальное наказание по вменяемой тагильчанину статье - до 15 лет лишения свободы.

Житель Нижнего Тагила осужден за убийство годовалого сына
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