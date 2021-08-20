Рекорд Колобанова: экипаж КВ-1 подбил 22 вражеских танка 80 лет назад

Многие годы этому факту отказывались верить. Про экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в советские времена собирались снимать то художественный, то документальный фильм. Но всякий раз готовые сценарии отвергались скептиками с единственной резолюцией "этого не может быть!"

Тем не менее, постепенно правда была установлена: такой бой действительно был. Произошел он в тот период Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска сходу пытались захватить Ленинград.

18 августа 1941 года старшего лейтенанта Зиновия Колобанова (на тот момент - командира 3-й танковой роты 1-го батальона 1-й Краснознаменной танковой дивизии) вызвал в штаб командир дивизии генерал-майор В. Баранов. Приказ был краток: перекрыть любыми средствами три дороги, которые вели к Красногвардейску.

Поставить заслон предполагалось силами роты Колобанова, в которой числились пять тяжелых танков КВ-1. Эта машина производилась на Кировском заводе в Ленинграде, и она наряду с Т-34 стала неприятным сюрпризом для немцев, не предполагавшим наличия у СССР такой передовой по тем временам техники. Хотя КВ-1 был еще "сырым" (особенно часто подводила трансмиссия), толщина брони компенсировала некоторые его недостатки.

Поскольку главной задачей роты Колобанова было не допустить прорыв немецких танков, боекомплект собрали в основном из бронебойных снарядов. Пятерку КВ командир распределил так: два танка встали у дороги, шедшей со стороны Луги, еще два притаились у дороги со стороны Волосова, а собственный танк Колобанов спрятал на перекрестке шоссе, идущего со стороны Таллина.

К бою готовились тщательно: вырыли для каждой машины по два замаскированных капонира, определились с ориентирами для корректировки стрельбы. Для противника со стороны дорог советские танки были малозаметны: их вкопали прямо по башню.

Дальнейшие события показали, что расчеты Колобанова, опытного танкиста, отличившегося во время советско-финской войны, оказались верными.

После томительного ожидания (немецкое наступление началось лишь 20 августа) около 12:00 экипажи танков лейтенанта Евдокимова и младшего лейтенанта Дегтяря увидели колонну бронетехники, двигавшуюся по Лужскому шоссе. Открыв огонь, эти экипажи уничтожили 5 танков и 3 бронетранспортера.

Примерно через два часа после этого противника заметил и экипаж самого Колобанова. Он дал возможность немецким танкам выстроиться в линию в пределах досягаемости его орудия. Далее комроты действовал по классической схемы борьбы с танковыми колоннами, сначала подбив головные танки, затем - шедшие в середине, а закончив замыкающими. Это лишило врага маневра, поскольку вокруг была болотистая местность, и те танки, которые пытались съехать с шоссе, быстро вязли.

Причем поначалу немцы не могли определить, откуда их обстреливают, и палили наугад. Но вскоре они вычислили источник огня, и по КВ Колобанова ударили сразу несколько танковых орудий. Однако советский тяжелый танк (а в данном случае это была модификация 1Э, имевшая дополнительные бронеэкраны толщиной до 25 миллиметров) нисколько не пострадал.

В течение получаса один только экипаж Колобанова уничтожил 22 фашистских танка, то есть всю колонну, которая была на его участке. На это ушло около 100 бронебойных снарядов. Оправившись от первоначального шока, немцы подтянули другие танки, а также противотанковую артиллерию. Но им удалось только заклинить башню колобановской машины и разбить все прицелы и приборы наблюдения.

В целом же рота Колобанова 20 августа 1941 года уничтожила 43 вражеских танка и бронемашины. Экипаж младшего лейтенанта Ф. Сергеева подбил 8 машин, экипаж лейтенанта Евдокименко - 5, а экипажи младшего лейтенанта В. Ласточкина - 4 и младшего лейтенанта И. Дегтяря - по 4. На свой счет рота записала также артиллерийскую батарею, штабной автомобиль и около двух рот пехоты.

15 сентября 1941 года при обороне города Пушкин старший лейтенант Зиновий Колобанов получил тяжелое ранение и контузию. До конца войны он пролежал в госпиталях. Закончив лечение уже в мирное время, Колобанов вновь вернулся в бронетанковые войска. Он закончил службу в 1958 году в звании подполковника.

Самым удивительным в истории этого человека является то, что за свой более чем выдающийся подвиг он не был удостоен звания Героя Советского Союза. Хотя командование дивизии хлопотало о награждении, в том числе золотыми звездами хотели наградить и наиболее отличившихся танкистов его роты. Однако все получили куда более скромные награды.

Уже в наше время инициативные люди не раз хлопотали о присвоении Колобанову звания "Герой Российской Федерации". Но и эти инициативы по неясным причинам были отклонены.

Зиновий Колобанов скончался 8 августа 1994 года. Похоронен в Минске.