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20.08.2021 18:58
Рубрика: Общество

Роман Романенко отметил уверенное движение Китая к освоению космического пространства

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал второй успешный выход тайконавтов в открытый космос.

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Двое членов экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн и Лю Бомин на семь часов покинули базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования.

Роман Романенко сообщил, что предыдущий выход тайконавтов в открытый космос состоялся 4 июля, а это значит, что китайская сторона запускает внекорабельную деятельность в серийное производство.

"Работа за бортом - важный аспект изучения космического пространства. И Китай демонстрирует нам поступательное и уверенное движение к этой цели. Можно только порадоваться за коллег и надеяться, что завершение строительства китайской орбитальной станции откроет новые возможности для международного сотрудничества по проектам освоения космоса", - добавил Герой России.

Примечательно, что возраст тайконавтов, вышедших в открытый космос, несколько превышает привычные для такой работы значения: командиру экипажа Не Хайшэну - 57 лет, а его напарнику Лю Бомину - 55.

Но это не самый уникальный случай в истории космонавтики, отметил Роман Романенко. Рекордсменом по возрасту среди выходивших в открытый космос является Герой России Павел Виноградов: на его счету 7 выходов, последний из которых он совершил в возрасте 59 лет.

Общество Космос

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