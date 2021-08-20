Роскачество: Вино может подорожать из-за роста цен на виноград

Роскачество обнародовало прогноз о возможном подорожании российских вин из-за того, что производители отечественного винограда поднимут цены не менее чем на 30%, сообщает агентство "Прайм". Ценовые проблемы с виноградом ожидаются из-за климатических проблем в текущем сезоне.

С погодой нынче многим российским виноградникам действительно не повезло. К примеру, на Кубани в Темрюкском районе из-за наводнений урожай сократился в среднем на 20%. "Все виноградники подмыла вода, во многих местах имеются заголения корневой системы", - жалуются местные производители. Да и там, где плантации уцелели, качество продукции будет заниженным: из-за избытка влаги виноград попросту лопается… Но в Крыму, похоже, все наоборот: обильные дожди, прошедшие на полуострове в начале лета, должны были положительно сказаться на предстоящем урожае винограда - прирост по сравнению с прошлым засушливым годом обещал составить до 15-20%, прогнозировал "Ленте новостей Крыма" директор Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Крым) Владимир Лиховский.

"Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%, - приводятся в сообщении слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеси Буняевой. - Поэтому сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников".

Но те производители, которые работают на покупном винограде, скорее всего, поднимут отпускные цены на свой товар от 15-20% за бутылку и более. А розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существеннее. В конечном итоге это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла, добавила Буняева.

В сообщении также приводится комментарий руководителя экспертной группы "Винного гида России" (проект под эгидой Роскачества) Артура Саркисяна: "Цена продажи винограда даже добротного среднего качества в Крыму и на Кубани уже превышает 80-100 рублей, а на отдельные сорта при небольшом объеме закупки может доходить и до 200 рублей. Те производители, которые в последние годы системно вкладывались в виноградники, сейчас получили огромное преимущество".

При этом среднюю себестоимость производства одного килограмма винограда на площади свыше 1 тысячи гектаров эксперты оценивают в диапазоне от 25 до 35 рублей - в зависимости от региона и качества самого виноградника. На площади в несколько сотен гектаров себестоимость может составлять более 45 рублей за килограмм, а на небольших элитных виноградниках - 80-100 рублей.