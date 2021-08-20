Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
14:12 20.08.2021

Росреестр разъяснил порядок строительства дома на берегу водоема

При строительстве частного дома вблизи водоема необходимо учитывать требования законодательства, которые предусматривают особый статус береговой полосы и водоохранной зоны. Об этом заявили в Росреестре.

"Приватизировать, то есть выкупить у государства участки в пределах береговой полосы, нельзя (п. 8 ст. 27 Земельного кодекса). Индивидуальное жилищное строительство в пределах береговой полосы также не допускается", - пояснили в ведомстве.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Росреестр разъяснил порядок определения границ земельного участка

Береговой полосой называют земли общего пользования вдоль береговой линии. Ее ширина составляет 20 метров. Исключением являются реки и ручьи протяженностью не более 10 километров - их береговая полоса сужается до пяти метров.

При этом в водоохранной зоне, которая находится за пределами береговой полосы, можно купить или получить участок в аренду, в том числе для строительства. Обязательное условие - соблюдение всех санитарных, водоохранных и иных требований и норм.

"Ширина водоохранной зоны у моря - 500 метров. У рек или ручьев она зависит от протяженности. Так, у ручья длиной меньше десяти километров водоохранная зона составляет 50 метров, от 10 до 50 километров - водоохранная зона 100 метров, а у реки протяженностью от 50 километров и больше - 200 метров. У озера с акваторией менее половины квадратного километров ширина водоохранной зоны составляет 50 метров", - отметили в Росреестре.

В границах водоохранных зон запрещены следующие виды деятельности:

- использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- уничтожать вредные организмы при помощи авиации (сбрасывать из самолета химикаты на насекомых);

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). Движение допускается только на дорогах, а стоянки - на дорогах и в оборудованных местах с твердым покрытием;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов;

- хранение и применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения. Их ширина устанавливается в зависимости от уклона берега.

"Участок, находящийся в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и так далее", - подчеркнули в Росреестре.
В Росреестре предложили упростить строительство частных домов

Исключениями являются случаи, когда открытый водоем является источником питьевой воды и возле него установлена зона санитарной охраны. В таких случаях жилищное строительство может быть ограничено или вовсе запрещено.

За нарушение водного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Проверить, входит ли земельный участок в границы водоохранной зоны, можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или онлайн-сервиса "Публичная кадастровая карта".

Сейчас читают

12.08.2021

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. сообщили в Росреестре. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с нормами. Тем временем омичи продолжают массово нарушать нормы. Чем это грозит и как с этим бороться - в материале "РГ"

Жилая недвижимость
11.08.2021

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, купить квартиру или построить дом. Ограничены они лишь несколькими условиями, рассказала "РГ" адвокат Наталья Костюченко

Земля
09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. В документе отмечается, в каких случаях бумаги на участок не потребуются