Росреестр разъяснил порядок строительства дома на берегу водоема

"Приватизировать, то есть выкупить у государства участки в пределах береговой полосы, нельзя (п. 8 ст. 27 Земельного кодекса). Индивидуальное жилищное строительство в пределах береговой полосы также не допускается", - пояснили в ведомстве.

Береговой полосой называют земли общего пользования вдоль береговой линии. Ее ширина составляет 20 метров. Исключением являются реки и ручьи протяженностью не более 10 километров - их береговая полоса сужается до пяти метров.

При этом в водоохранной зоне, которая находится за пределами береговой полосы, можно купить или получить участок в аренду, в том числе для строительства. Обязательное условие - соблюдение всех санитарных, водоохранных и иных требований и норм.

"Ширина водоохранной зоны у моря - 500 метров. У рек или ручьев она зависит от протяженности. Так, у ручья длиной меньше десяти километров водоохранная зона составляет 50 метров, от 10 до 50 километров - водоохранная зона 100 метров, а у реки протяженностью от 50 километров и больше - 200 метров. У озера с акваторией менее половины квадратного километров ширина водоохранной зоны составляет 50 метров", - отметили в Росреестре.

В границах водоохранных зон запрещены следующие виды деятельности:

- использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- уничтожать вредные организмы при помощи авиации (сбрасывать из самолета химикаты на насекомых);

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). Движение допускается только на дорогах, а стоянки - на дорогах и в оборудованных местах с твердым покрытием;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов;

- хранение и применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения. Их ширина устанавливается в зависимости от уклона берега.

"Участок, находящийся в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и так далее", - подчеркнули в Росреестре.

Исключениями являются случаи, когда открытый водоем является источником питьевой воды и возле него установлена зона санитарной охраны. В таких случаях жилищное строительство может быть ограничено или вовсе запрещено.

За нарушение водного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Проверить, входит ли земельный участок в границы водоохранной зоны, можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или онлайн-сервиса "Публичная кадастровая карта".