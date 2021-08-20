Ростех представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021"

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех представит более 100 разработок в области военной техники и гражданской продукции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Одной из ключевых новинок станет экспортный вариант комплекса звукотепловой разведки "Пенициллин" разработки НИИ "Вектор". Комплекс позволяет обнаружить огневые позиции противника на расстоянии до 38 км. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд.

Пензенский "Радиозавод" покажет подвижный наземный пункт управления беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и мобильный программно-технический комплекс должностных лиц артиллерийской (минометной) батареи.

В павильоне "В" на стенде "Росэлектроники" НПП "Рубин" представит модуль разведки и управления 9С932-1 на колесном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т". В России изделие демонстрируется впервые.

Концерн "Созвездие покажет радиостанцию Р-176-1АЕ, которая является ключевой подсистемой новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления Вооруженных Сил и относится к пятому поколению средств радиосвязи.

Предприятия "Росэлектроники" также продемонстрируют широкую линейку гражданской продукции: малогабаритную станцию тропосферной связи "Гроза-1,5", DMR радиостанции, стационарные и мобильные рециркуляторы воздуха, устройства защиты от пожара при неисправности электропроводки, высокомобильный комплекс спутниковой связи, позволяющий организовать выход в интернет, телефонные переговоры и защищенную видеоконференцсвязь из любой точки России.

В авиационном кластере на аэродроме в Кубинке НПП "Полет" покажет новейшее оборудование связи для авиации. Предприятие продемонстрирует комплекс средств связи С-112 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, комплекс средств связи и обмена данными С-108 из состава Су-35, объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания, а также бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики.

"Форум "Армия" - самый масштабный в стране военно-технический форум, крупнейшая площадка для демонстрации новейшей отечественной техники и проведения переговоров с потенциальными заказчиками. В этом году мы планируем заключить ряд соглашений с партнерами, касающиеся поставок нашего оборудования, а также создания новых продуктов и технологий", - сообщила пресс-служба "Росэлектроники".