Салливан: США опасаются террористических атак на территории Афганистана

Соединенные Штаты опасаются, что террористические группировки могут совершить атаки на территории Афганистана. Об этом в эфире телеканала NBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, с которыми удастся установить связь и которые прибудут в аэропорт Кабула. Однако, подчеркнул Салливан, несмотря на то, что представители "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) дают США эвакуировать своих граждан, эта операция сопряжена с большими рисками, пишет ТАСС.

Одна из предполагаемых внештатных ситуаций, которой власти США уделяют самое пристальное внимание, заключается в возможности террористической атаки со стороны "ИГ-Хорасан" (запрещена в России). Сейчас делается все возможное, чтобы "снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов", осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана, отметил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками своей администрации ситуацию в Афганистане. Речь также шла о наблюдении за потенциально имеющимися террористическими угрозами в республике.