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20.08.2021 00:02
Рубрика: В мире

СМИ: Талибы начали розыск и аресты сотрудничавших с США и НАТО афганцев

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" ведут активный поиск жителей Афганистана, которые в свое время сотрудничали с военными США и НАТО.

Фото: AFP
Талибы всех убеждают, что они теперь совсем другие. Так ли это?

Об этом говорится в экспертной оценке ситуации в стране, которая составлена для ООН Норвежским центром глобального анализа. Цитаты из этого засекреченного документа приводит New York Times.

Утверждается, что талибы обходят дома афганцев и либо арестовывают тех, кого ищут, либо в их отсутствие угрожают - вплоть до убийства - родным и близким. В частности, в "черном списке" оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.

Ранее талибы официально заявляли, что не будут мстить своим врагам, напоминает РИА Новости.

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