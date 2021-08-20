СМИ: Талибы начали розыск и аресты сотрудничавших с США и НАТО афганцев

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" ведут активный поиск жителей Афганистана, которые в свое время сотрудничали с военными США и НАТО.

Об этом говорится в экспертной оценке ситуации в стране, которая составлена для ООН Норвежским центром глобального анализа. Цитаты из этого засекреченного документа приводит New York Times.

Утверждается, что талибы обходят дома афганцев и либо арестовывают тех, кого ищут, либо в их отсутствие угрожают - вплоть до убийства - родным и близким. В частности, в "черном списке" оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.

Ранее талибы официально заявляли, что не будут мстить своим врагам, напоминает РИА Новости.