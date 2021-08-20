Постановление правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 года № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год"

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2022 год в размере:

а) на душу населения - 10 755 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 11 723 рублей;

для пенсионеров - 9 249 рублей;

для детей - 11 046 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







