Постановление правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 года № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год"

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2022 год в размере:
а) на душу населения - 10 755 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 11 723 рублей;
для пенсионеров - 9 249 рублей;
для детей - 11 046 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров
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