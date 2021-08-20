Талибы пригласили страны восстанавливать Афганистан и добывать ресурсы

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) пригласило страны мира поучаствовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин, передает телеканал "Ариана ньюс".

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", - сказал Шахин.

По его словам, "это приглашение ко всем странам".

Напомним, 15 августа "Талибан" установил полный контроль над Кабулом и сейчас ведет переговоры с политиками о будущем устройстве страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и вице-президент Амрулла Салех заявил, что в отсутствие лидера государства по конституции он становится исполняющим его обязанностей. Салех призвал к вооруженному сопротивлению талибам.