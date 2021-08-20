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Трейлер: Netflix выпустит еще один мультсериал про Хи-Мена

Новости
    20.08.2021, 17:08
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Futures Фото: youtube.com/ Netflix Futures
Фото: youtube.com/ Netflix Futures

Пока фанаты продолжают забрасывать Кевина Смита за его недавний перезапуск "Властелинов вселенной", Netflix, который в этом всём и виноват, внезапно выпустил трейлер ещё одного проекта по культовой вселенной, основанной на серии игрушек. На этот раз - трёхмерного.

Фото: youtube.com
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Отмечается, что новый мультсериал "Хи-Мэн и Властелины Вселенной" не связан с проектом Смита "Основание" и ориентируется на подростковую аудиторию.

Оригинальный мультсериал выходил в 1983 году и стал настоящим культом среди детей нескольких поколений.

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