Трейлер: Netflix выпустит еще один мультсериал про Хи-Мена

Пока фанаты продолжают забрасывать Кевина Смита за его недавний перезапуск "Властелинов вселенной", Netflix, который в этом всём и виноват, внезапно выпустил трейлер ещё одного проекта по культовой вселенной, основанной на серии игрушек. На этот раз - трёхмерного.

Отмечается, что новый мультсериал "Хи-Мэн и Властелины Вселенной" не связан с проектом Смита "Основание" и ориентируется на подростковую аудиторию.

Оригинальный мультсериал выходил в 1983 году и стал настоящим культом среди детей нескольких поколений.