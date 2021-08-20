Туры в страны Карибского бассейна начали продавать по привлекательным ценам

С открытием чартеров в Доминикану туроператоры смогли предложить туры в эту страну на сентябрь по привлекательным ценам, которые сопоставимы со стоимостью отдыха в Турции, рассказали представители туриндустрии. Отдых на Кубе стоит примерно столько же, сколько в Доминикане.

Такая ситуация сложилась на рынке благодаря запуску на Доминикану чартеров без ограничений, то есть на тех же условиях, на каких чартеры сейчас летают в Турцию. В свою очередь конкуренция привела к снижению цен на Кубу.

В Доминикане традиционно сезон приходится на осень и зиму. Россия возобновила прямые рейсы по этому направлению с 9 августа. Сейчас туроператоры только разворачивают продажи.

"С учетом старта сезона и кардинального расширения чартерных программ есть доступные путешествия. В среднем чек недельного тура в отель "четыре звезды" с питанием по системе "все включено" стартует от 140 тысяч рублей на двоих" , - рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Есть туры дороже, в зависимости от категории отеля.

Пока с 9 августа в неделю выполняется только по три рейса в Доминикану. Но в сентябре программы будут увеличены, говорит эксперт. Туроператоры ставят вылеты из регионов. Дополнительные программы начнутся к октябрю, так как никаких лимитов на количество рейсов нет. "На ближайшие даты цены крайне доступны. Есть даже предложения от 120 тысяч рублей на завтраках", - добавил Горин.

Как рассказали "РГ" в Anex Tour, с 9 сентября авиакомпания Azur air увеличивает регулярность в Доминикану полетов до ежедневных. Недельные туры на двоих в отель "пять звезд" стартуют от 139,7 тысяч рублей на двоих с питанием по системе "все включено".

Цены по Кубе сопоставимы с ценами по Доминикане. Но на Кубе более строгие правила въезда. Туристы должны сдавать дважды ПЦР-тесты: один раз перед вылетом и второй - сразу после прилета.

Еще одно популярное направление в Карибском бассейне благодаря упрощенным правилам посещения страны для россиян - Мексика. Но это направление всегда было выше по цене. Стоимость недельных туров в отель "пять звезд" стартует от 161 тысячи рублей на двоих.

Скорее всего, по этому направлению тоже будет расширение полетной программы, заметил Горин.